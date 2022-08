"Erfahren und flexibel": Steinert wechselt von Hoffenheim nach Freiburg

Nach elf Jahren im Trikot der TSG Hoffenheim spielt Judith Steinert künftig für einen Süd-Rivalen der Kraichgauerinnen.

Judith Steinert wechselt von der TSG zum SC Freiburg an die Dreisam. Dies vermeldete ihr neuer Klub am Dienstagmorgen. Die 26-Jährige kann sowohl auf den Außenpositionen in der Abwehr- wie auch in der Mittelfeldreihe flexibel eingesetzt werden.

Steinert kommt mit der Erfahrung von über 100 Bundesliga-Spielen in den Breisgau, dazu kamen in der vergangenen Saison sechs Qualifikationsspiele zur Champions League.

Erfahrung und Flexibilität

"Wir freuen uns sehr, Judith in Freiburg begrüßen zu dürfen. Die beiden größten Stärken, die Judith mitbringt, sind ihre Erfahrung und ihre Flexibilität. Beides sind Eigenschaften, die unser Team extrem verstärken", wird Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick in der offiziellen Verlautbarung der Freiburger zitiert. Dass sich "eine gestandene Bundesliga-Spielerin" für den Sport-Club entschieden habe, sei auch der "zuletzt vorangeschrittenen Professionalisierung unserer Abteilung zu verdanken", so Bauer-Schick weiter.

Steinert indes tritt ihr neues Karriere-Kapitel mit einem "guten Gefühl" an: "Mit den Werten des SC kann ich mich voll identifizieren. Das Familiäre und Authentische ist für mich ein wichtiger Faktor." Sie erhält die Rückennummer 13, über Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart.

aho