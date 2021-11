Ereignisreiche zwei Wochen: Oxford verlängert in Augsburg

Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Defensivspieler Reece Oxford vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Erst hat er seine Torgefahr entdeckt, jetzt seinen Vertrag unterschrieben: Nach drei Toren in den letzten vier Pflichtspielen hat sich Reece Oxford langfristig an den FC Augsburg gebunden. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat der FCA das ursprünglich bis 2023 laufende Arbeitspapier des Engländers vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Die Pläne standen offenbar schon einige Monate vor Oxfords Torflut. Man habe "bereits nach Abschluss der letzten Saison die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit ihm begonnen", wird Geschäftsführer Stefan Reuter in der Vereinsmitteilung zitiert. "Reece hat sich bei uns zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er ist nicht nur in der Defensive sehr wichtig für unser Spiel, sondern ist auch offensiv bei Standards enorm gefährlich."

Oxford, der in der Saison 2017/18 bereits auf Leihbasis für Borussia Mönchengladbach spielte, kam im Januar 2019 - ebenfalls zunächst als Leihspieler - von West Ham United zum FCA. Im darauffolgenden Sommer verpflichteten die Fuggerstädter den Verteidiger schließlich fest. Auf ein Tor musste Oxford im Anschluss lange warten, bis es innerhalb von zwei Wochen nach dem Ketchupflaschen-Prinzip lief: Nach seiner Tor-Premiere beim 1:1 gegen Bielefeld Mitte Oktober traf der 22-Jährige auch beim Pokal-Ausscheiden in Bochum und zuletzt beim 4:1 gegen Stuttgart.