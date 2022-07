Eredivisie-Erfahrung für die Regionalliga Nord: Stan van Dijck verstärkt Phönix Lübeck

Der 1. FC Phönix Lübeck geht mit einer bemerkenswerten Personalie in die bald startende Regionalliga-Spielzeit: Defensivmann Stan van Dijck kickte zuletzt in den Niederlanden für die VVV-Venlo.

Über einen "nächsten Top-Transfer" freut sich Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck auf seiner Facebook-Seite: Mit Stan van Dijck wechselt ein großgewachsener Innenverteidiger zu den Norddeutschen. Und tatsächlich: Der 1,93-Meter-Hüne, der in den vergangenen Wochen als Probespieler bei den Lübeckern zu Gast war, hat trotz seines jungen Alters bereits Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln können.

In der niederländischen Eredivisie, der höchsten Liga des Landes, kam van Dijck von 2019 bis 2021 auf zehn Einsätze für VVV-Venlo, stand unter anderem gegen Ajax Amsterdam auf dem Platz. Es folgten in der vergangenen Spielzeit weitere 32 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse der Niederlande, bevor sein Vertrag in Venlo im Juni 2022 auslief.

"Ein großer Glücksgriff"

Sportdirektor Frank Salomon bezeichnet den 21-Jährigen als großen Glücksgriff: "Er ist ein Innenverteidiger mit Gardemaß und wird dank seines bisherigen Werdegangs keine Eingewöhnungszeit in der Regionalliga benötigen. Stan hatte in den Testspielen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er uns wirklich weiterbringt." Der Defensivmann unterschrieb in Lübeck einen Vertrag bis Sommer 2024.

Für van Dijck, Phönix Lübeck und die restliche Liga wird es derweil am kommenden Wochenende ernst: Die Lübecker treffen zum Auftakt der neuen Spielzeit auf die Zweitvertretung des FC St. Pauli.