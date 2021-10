Erdmann-Berufung wird am 13. Oktober verhandelt

Das DFB-Sportgericht wird die Berufung von Saarbrückens Dennis Erdmann am 13. Oktober verhandeln. Der 30-Jährige war Mitte September zu einer Acht-Wochen-Sperre verurteilt worden.

Das Sportgericht hatte es als erwiesen angesehen, dass Erdmann während des Drittliga-Spiels zwischen Saarbrücken und dem 1. FC Magdeburg gegnerische Spieler rassistisch beleidigt hatte. Der Abwehrspieler selbst bestreitet dies jedoch.

Nachdem er Mitte September zu einer Sperre von acht Wochen und einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt worden war, hatte Erdmann Berufung eingelegt. Diese wird nun nach DFB-Angaben in einem mündlichen Verfahren am 13. Oktober ab 10.30 Uhr verhandelt. "Geleitet wird die Sitzung von Achim Späth, dem Vorsitzenden des DFB-Bundesgerichts", heißt es auf der DFB-Website.