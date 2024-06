Erdem nach Ottensen

Mit Feritali Erdem präsentiert Teutonia Ottensen den nächsten Neuen: Der 19-Jährige kommt vom FC Union 60 Bremen an die Kreuze. In der Jugend spielte der zentrale Mittelfeldspieler unter anderem für den FC St. Pauli und Waldhof Mannheim. "Feritali bringt trotz seines jungen Alters eine Menge Mentalität mit und geht auf dem Platz voran. Er identifiziert sich voll mit unserem Projekt und wir möchten ihm die Chance geben, sich in der Regionalliga zu beweisen", so Kevin Weidlich, Sportlicher Leiter der Teutonen.