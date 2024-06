Ercan wechselt aus Wuppertal zum VfL Osnabrück

Es ist der zweite Sommerneuzugang des VfL Osnabrück. Nach Lion Semic wechselt auch Aday Ercan an die Bremer Brücke und verstärkt den Zweiliga-Absteiger ab Sommer.

25 Partien absolvierte der 23-Jährige vergangene Saison für den Wuppertaler SV in der Regionalliga West und entwickelte sich besonders in der zweiten Saisonhälfte zu einer wichtigen Stütze im Mittelfeld. Nach vielen Jahren in der Jugend des SC Paderborn, Stationen in Wiedenbrück und Rödinghausen, sammelte Ercan zudem schon vier Partien in der 3. Liga für die Zweitvertretung des BVB.

"Diese Einstellung zeichnet ihn als Typen aus"

In der kommenden Saison will der groß-gebaute Mittelfeldmann dann häufiger in der dritthöchsten Liga auflaufen. Auf seine Statur baut auch der VfL, wie Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann bei der Vorstellung erklärt: "Aday hat mit seiner Körpergröße und seiner Athletik zwischen beiden Strafräumen einen hohen Wirkungsgrad sowohl im defensiven als auch zentralen Mittelfeld. Seine Fähigkeiten mit Ball und die Qualitäten als aktiver Balleroberer ergänzen unser bestehendes Team optimal... Er brennt für diese Herausforderung und darauf, sich in der 3. Liga beim VfL durchzusetzen. Diese Einstellung zeichnet ihn als Typen aus."

Auch der Neuzugang freut sich auf die Herausforderung und will in der Drittliga-Saison des VfL eine wichtige Rolle spielen: "Ich möchte meine Chance hier in Osnabrück nutzen, mich schnell an die 3. Liga gewöhnen und mich als verlässliche Option für das Trainerteam präsentieren. Philipp Kaufmann und Uwe Koschinat haben in den Gesprächen ihre Ideen für die neue Saison und auch meine Rolle darin präsentiert. Jetzt kann ich kaum abwarten, dass es losgeht."

Für die Lila-Weißen geht es Anfang August in der 3. Liga weiter, ehe in der 1. Runde des DFB-Pokals der SC Freiburg an die Bremer Brücke kommt.