ERC Ingolstadt stellt Sportdirektor Mitchell frei

Der ERC Ingolstadt hat sich nach seiner enttäuschenden DEL-Saison von Sportdirektor Larry Mitchell (54) getrennt.

Wie die Oberbayern am Dienstag mitteilten, wird Mitchells bisheriger Assistent und Co-Trainer Tim Regan (48) der Nachfolger.

"Wir danken Larry Mitchell für fünf sehr erfolgreiche Jahre beim ERC. Er hat tolle Arbeit für uns geleistet, nicht nur für die Profiabteilung, sondern auch für den Panther-Nachwuchs", erklärte ERC-Geschäftsführer Claus Liedy, "aber wir glauben, nun ist der richtige Zeitpunkt, um Veränderungen vorzunehmen."

Mitchell war im März 2017 Sportdirektor beim ERC geworden. In dieser Saison scheiterten die Ingolstädter in der ersten Play-off-Runde an den Kölner Haien. Regan ist seit der Saison 18/19 beim ERC.

"Tim ist ein langjähriger, verdienter Mitarbeiter, der den ERC in allen Facetten kennt und mit dem wir gut aufgestellt sind für eine erfolgreiche Zukunft. Er wird seine Aufgabe sofort angehen und sich Gedanken über die sportliche Neuausrichtung des ERC machen", sagte Liedy.