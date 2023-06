Er zerlegte schon das deutsche A-Team: Dänemarks kommender Superstar

Im Viertelfinale der U-21-Handball-WM trifft die deutsche Mannschaft auf Dänemark. Der dreimalige U-21-Weltmeister bringt einen kommenden Superstar mit nach Berlin.

Dankbare Gegner gibt es in einem WM-Viertelfinale praktisch nie. Doch auf Co-Gastgeber Deutschland wartet am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) eine echte Mammutaufgabe: Mit Dänemark trifft die zweiterfolgreichste Nation bei U-21-Weltmeisterschaften auf die DHB-Auswahl.

Die Dänen kamen als Zweiter in der Hauptrundengruppe III ins Ziel. Der deutsche Nachbar ging wegen der Vorrundenpleite gegen Ungarn (28:33) mit 0:2 Punkten in die zweite Turnierphase, schlug dort aber Schweden (29:26) und Bahrain (28:22), wodurch das Ticket für die Runde der letzten Acht noch gelöst werden konnte.

Seine ersten fünf WM-Spiele bestritt Dänemark in Athen, bringt nun aber auch einen kommenden Superstar mit nach Berlin, wo die gesamte Finalrunde stattfinden wird. Die Rede ist natürlich von Thomas Arnoldsen, der mit 28 Treffern bislang erfolgreichster dänischer WM-Torschütze ist.

Der 21-Jährige hat eine steile Entwicklung genommen - und ist eigentlich bereits im A-Team gefragt. Die deutschen Fans werden sich ungerne erinnern: Im Rahmen des EHF Euro Cup zerlegte der 1,95-Meter-Hüne die deutsche A-Nationalmannschaft Anfang März beim 30:23 (16:11) mit sieben Toren.

Im Sommer wechselt der sprung- und wurfgewaltige Rückraumspieler, der gerne in der Luft gegen die Hand abknickt, von Skanderborg nach Aalborg. Beim ambitioniertesten dänischen Klub trifft Arnoldsen unter anderem auch Niklas Landin, der ebenfalls zur neuen Saison zum Team stößt.

Beide deutsche WM-Triumphe gegen Dänemark

Dass die deutsche U 21 im März zwei Testspielsiege in Kolding (31:28) und Hamburg (32:25) einfuhr, ist fast schon zu vernachlässigen - weil Arnoldsen beim dänischen A-Team wirbelte. Mit seinem absoluten Ausnahmekönner wollen die Dänen an alte Erfolge anknüpfen: Sie standen insgesamt bereits neunmal in U-21-WM-Finals (zuletzt 2017) und gewannen dreimal den Titel (1997, 1999, 2005). Nur Russland/UdSSR gewann mit siebenmal Gold mehr Titel in dieser Altersgruppe.

Die Junioren-Auswahl sammelte allerdings ihre zwei schönsten Erinnerungen gegen Dänemark - 2009 in Ägypten wurde die Handballnation im Finale mit 32:24 in die Knie gezwungen, zwei Jahre später in Griechenland im Endspiel mit 27:18.

Am Donnerstag ist ein deutlich engerer Schlagabtausch zu erwarten. Alleine schon wegen Arnoldsen.