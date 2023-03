"Er zählte zu den besten Fußballspielern der Welt"

Nach dem Karriereende von Mesut Özil hat Bundestrainer Hansi Flick warme Worte über den ehemaligen Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft formuliert.

Seine Karriere in der Nationalmannschaft hatte er schon seit 2018 beendet, jetzt hört Mesut Özil auch auf Klubebene auf. Am Mittwoch verkündete der 34-Jährige das Ende seiner Profilaufbahn. Hansi Flick erinnert sich an einen großen Spielmacher.

"Mesut Özil war einer unserer herausragenden Nationalspieler", wird der Bundestrainer auf der DFB-Website zitiert. "In seiner erfolgreichsten Zeit zählte er zu den besten Fußballspielern der Welt. Er hat die Nationalmannschaft fast ein Jahrzehnt lang mitgeprägt, der Höhepunkt war der Gewinn des Weltmeistertitels 2014, zu dem auch er entscheidend beigetragen hat."

Damals war Flick Assistent von Joachim Löw, Özil auf dem Platz einer der Schlüsselspieler. "Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, er hatte außergewöhnliche Fähigkeiten, seine Technik und Spielübersicht waren überragend", erinnert sich Flick. "Wir alle bei der Nationalmannschaft wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zeit nach der Karriere."

Özil absolvierte 92 Länderspiele für Deutschland und verzeichnete dabei 23 Tore und 39 Vorlagen. Sein Debüt feierte er am 11. Februar 2009 in einem Testspiel gegen Norwegen (0:1) in Düsseldorf, als er in der 78. Minute für Piotr Trochowski eingewechselt wurde. Den Wirbel um Özils spektakulär verkündeten und von zahlreichen Vorwürfen begleiteten DFB-Rücktritt sparten Flick und der DFB in der Verbandsmitteilung vom Mittwoch aus.

Auf Klubebene spielte der Ex-Schalker und -Bremer zuletzt bei Basaksehir in Istanbul. Seine größten Erfolge feierte er mit Real Madrid und dem FC Arsenal. Ein Europapokaltriumph blieb ihm dabei allerdings verwehrt.