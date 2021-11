"Er wollte Bayern-Trainer werden": Rummenigge erzählt von Gesprächen mit Mourinho

José Mourinho beim FC Bayern? Darüber sei schon mal gesprochen worden, verriet Karl-Heinz Rummenigge.

Champions-League-Sieger mit Porto, 15-Gegentore-Abwehr bei Chelsea, 100-Punkte-Meisterschaft bei Real, das Triple mit Inter. Es ist schon eine spezielle Liste von Erfolgen, die der selbsternannte "Special One" vorweisen kann.

Für den FC Bayern allerdings war José Mourinho wohl zu speziell - obwohl der Portugiese den deutschen Rekordmeister angeblich gerne trainiert hätte. Das verriet zumindest Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit dem italienischen TV-Sender "Rai".

"Vor einigen Jahren", einen genauen Zeitpunkt nannte Rummenigge nicht, sei der aktuelle Coach der AS Rom an einem Engagement beim FCB interessiert gewesen, was am Ende des Tages nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. "Auf mich hat er als Mensch immer einen guten Eindruck gemacht", so Rummenigge, in München habe man aber nicht das Gefühl gehabt, dass der inzwischen 58-jährige Mourinho der Richtige für diesen Job war.

Mit der Roma steht der einstige Erfolgscoach nach einem starken Saisonstart in der Serie A mittlerweile nur noch auf Rang sechs, seinen letzten großen Titel gewann er 2017 - die Europa League mit Manchester United.