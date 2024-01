"Er wird Darts dominieren": Weltmeister Humphries voll des Lobes für Littler

Ein herausragendes Jahr gekrönt und sich nach dem Gewinn beim World Grand Prix, dem Grand Slam of Darts und den Players Championship Finals auch den WM-Titel gesichert. Luke Humphries war die Freude nach dem 7:4-Sieg über das 16-jährige Ausnahmetalent Luke Littler sichtlich anzusehen.

"Ich kann nicht in Worte fassen, wie großartig sich das anfühlt", teilte Luke Humphries, der im Konfettiregen mit den Tränen kämpfte, unmittelbar nach Spielende seine ersten Gedanken bei "Sky Sports" mit, nachdem er nach seinem zweiten verwandelten Matchdart auf die Doppel-8 direkt in seine Box geeilt war und seine Liebsten geherzt hatte. Zeitgleich verteilte der frischgebackene Weltmeister ein großes Kompliment an seinen 16-jährigen Kontrahenten. Er habe sich gedacht: "Hol dir den (WM-Titel; Anm. d. Red.) besser jetzt, weil er (Luke Littler; Anm. d. Red.) Darts dominieren wird. Er ist ein unglaublicher Spieler und er wird noch einige Titel gewinnen, da bin ich mir sicher."

Zwar konnte er nicht ganz an seinem Avarage von 108,74 aus dem Halbfinale anknüpfen, am Ende standen bei "Cool Hand Luke" aber dennoch 103,67 Punkte im Durchschnitt gegenüber den 101,13 seines Kontrahenten Littler. Das lag vor allem daran, dass Humphries 23 (!) 180er-Aufnahmen warf und er damit nicht weit vom Rekord in einem WM-Spiel vorbeirammte. Littler musste sich mit "nur" 13 zufrieden geben. Dass es am Ende ein verdienter Sieg war, zeigte auch der Blick auf die Doppelquote von 43,1 Prozent gegenüber den 36,51 Prozent.

Littler: "Ich bin Zweiter bei meinem WM-Debüt. Das ist unglaublich"

Littler stand ob der Niederlage logischerweise etwas bedröppelt auf der größten Darts-Bühne der Welt, wusste aber dennoch, dass er stolz auf das sein konnte, was er bei dieser WM gespielt hat.

So genoss er im Ally Pally auch noch ein paar Momente und sagte im Anschluss: "Ich bin Zweiter bei meinem WM-Debüt. Das ist unglaublich." Woran es letztlich lag, dass für das Wunderkind der letzte Schritt nicht mehr drin war? Er habe "zu viele Legs verloren, wenn ich angeworfen habe. Das war das einzig Negative", so Littler, der selbstbewusst aber noch eine Kampfansage für die Zukunft abgab: "Überall, wo Luke Littler auftritt, liefert er ab."

Beim Stand von 4:2 in den Sätzen hatte Littler in der Tat die große Chance gehabt, mit einem Wurf auf die Doppel-2 in Führung zu gehen - er vergab jedoch, auch weil er statt der Single-18 ausversehen die Triple-18 und so wohl etwas aus dem Konzept gekommen war. Humphries, dessen Niveau sich in diesem Endspiel immer weiter steigerte und der den jungen "Nuke" letztlich ausstach, nutzte diese Chance und war in der Folge mit fünf Satzgewinnen in Serie nicht mehr zu halten. "Das war natürlich ein Wendepunkt. Bei 5:2 wird es natürlich eine ganz schwere Aufgabe für mich", wusste er selbst auch.

Humphries will Littler in der Premier League

Am morgigen Tag wird dann auch die Teilnehmerliste für die Premier League bekanntgegeben. Neben den vier besten Spielern anhand der Order of Merit werden sechs weitere mit einer Wild Card versehen. Könnte eine von diesen nach dieser WM nun an Littler gehen?

Wenn es nach Humphries geht, auf jeden Fall: "Man wird nie einen so geerdeten 16-Jährigen sehen wie ihn. Ich hoffe, er ist in der Premier League dabei. Es gibt keine Zweifel, dass er einer der besten Spieler der Welt ist."

Dass Littler es rein sportlich verdient hat - keine Frage. Ob es am Ende dennoch zu einer Teilnahme kommt, steht derweil noch in den Sternen. Vor allem, weil Littler 16 Jahre alt ist und die Premier League einiges an Strapazen mit sich bringt.