"Er war damals kein großes Talent": Behrens' Lohn für harte Arbeit

Kevin Behrens wurde vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Mit 32 Jahren.

Sein erster Wunsch in dieser Saison wurde Kevin Behrens bereits erfüllt. "Ich würde auf jeden Fall gerne gegen Real Madrid spielen - das wäre mein Traumlos", hatte der Stürmer von Union Berlin vor der Champions-League-Auslosung verraten. Der Fußballgott hatte ihn erhört. Die Eisernen durften im Hinspiel bereits im Santiago Bernabeu (0:1) ran.

Nun ist ein weiterer Traum des 32-Jährigen wahr geworden. Denn erstmalig wurde Behrens vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Es scheint also durchaus realistisch, dass er bei der Länderspielreise in den USA sein Debüt geben wird. "Wie alle kleinen Jungen habe ich als kleiner Junge davon geträumt, für mein Land zu spielen. Aber damit beschäftige ich mich jetzt nicht mehr, sondern konzentriere mich darauf, meine Leistung zu bringen, Gas zu geben und gesund zu bleiben", hatte er zu Beginn der Saison gesagt.

Er wurde nach der Nationalmannschaft gefragt, weil er furios in die neue Runde startete. An den ersten zwei Spieltagen war er gleich vier Mal erfolgreich, doch in Folge lief - wie beim gesamten Team - dann nicht mehr viel zusammen. Und dennoch berücksichtigte Nagelsmann den bulligen Angreifer (1,85 Meter, 85 Kilogramm) bei der Nominierung. Auch weil sich Behrens in seiner etwas ungewöhnlichen Karriere kontinuierlich steigern konnte.

Mangels Alternativen plötzlich in der Spitze

Und dabei sah es zu Beginn seiner Laufbahn wahrlich nicht danach aus, als ob er mal in der Bundesliga, geschweige denn für die DFB-Elf auflaufen würde. Denn nach seiner Zeit im Nachwuchs bei Werder Bremen hatte der Neuner nicht einmal den Sprung in die zweite Mannschaft der Grün-Weißen geschafft, sondern kickte stattdessen nur in der fünftklassigen Bremen-Liga. Doch Behrens arbeitete sich langsam aber sicher hoch, wurde aufgrund mangelnder Alternativen beim SV Wilhelmshaven von der rechten Außenbahn in die Spitze beordert.

Dieser taktische Kniff des damaligen Trainers Christian Neidhardt ging auf, weil Behrens als Stürmer lieferte. Der zweifache Familienvater kam daraufhin in Deutschland viel herum, war in den Regionalligen des Landes unterwegs. Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Wie bei Rot-Weiss Essen, wo der Vertrag nach einem halben Jahr in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde.

Doch Behrens steckte nicht auf, im Gegenteil: Er gab noch mehr Gas, arbeitete an sich sowie seinem Körper und machte in den Jahren 2018 bis 2021 beim Zweitligisten SV Sandhausen (98 Spiele, 31 Tore) auf sich aufmerksam. "Er war damals kein großes Talent, aber sich trotzdem so durchzusetzen, obwohl er mehrmals auf die Schnauze gefallen ist, und dann immer wieder aufzustehen und seinen Weg zu gehen, das gebührt schon eine Menge Respekt", sagte Marco Grote, der ihn in der Jugend beim SVW trainierte und nun Coach der U 19 von Union ist, über seinen ehemaligen Schützling im kicker.

Interesse von einigen Bundesligisten - Union macht das Rennen

Einige Bundesligisten signalisierten zur Spielzeit 2021/22 Interesse, Union Berlin bekam bekanntlich den Zuschlag. Und auch in Köpenick brauchte Behrens ein wenig Anlaufzeit, stieg aber dann in der Rückrunde der Vorsaison zum Stammspieler auf. Einen Status, den er aufgrund konstanter Leistungen weiterhin innehat. Daher ist die Nominierung für die DFB-Elf absolut verdient. Zumal die Nationalmannschaft mit Niclas Füllkrug nur einen richtigen Mittelstürmer in ihren Reihen aufweist. Und als Wandspieler, der unter anderem die Bälle gut festmachen kann, bringt Behrens vor allem Qualitäten in den Luftduellen mit. "Er ist einer der stärksten Kopfballspieler der Bundesliga", lobte Grote. "Er stellt sich in den Dienst der Gruppe. Er ist sich für keinen Weg zu schade. Wie er sich rein körperlich entwickelt hat, ist sehr beeindruckend."

Und bei diesem untypischen Werdegang ist Behrens, der in der Kabine immer für gute Stimmung sorgt, zuzutrauen, dass er nun im Herbst seiner Karriere auch in der Nationalmannschaft nochmals für eine weitere Überraschung sorgt. Es wäre ein weiteres Kapitel bei diesem märchenhaften Aufstieg. Schließlich hat der gebürtige Bremer nichts zu verlieren. Denn auf dem Zettel hatte ihn eine ganze lang Zeit niemand. Was einmal mehr aufzeigt, was mit harter Arbeit und viel Fleiß möglich ist.