"Er verdient es, bestraft zu werden": Guardiola kritisiert Walker erneut

Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Sporting hätte Pep Guardiola Kyle Walker gut gebrauchen können, er darf seinen Rechtsverteidiger aber nicht einsetzen. Das verstimmt den Katalanen enorm.

Überschwängliches Lob sind Pep Guardiolas Spieler sicherlich gewohnt, das mitunter sarkastische Trainergenie hätte ja jeweils gerne 1000 von ihnen. Bei deutlicher Kritik - zumindest nach außen - dürften sie sich hingegen die Augen reiben. In diesem Fall Kyle Walker.

Der englische Nationalspieler hatte sich im verlorenen letzten Vorrundenspiel bei RB Leipzig, das Citys Gruppensieg nicht mehr gefährdete, für ein grobes Foulspiel an André Silva eine Rote Karte eingehandelt. Inklusive folgender Drei-Spiele-Sperre, die sein Coach als "hochverdient" empfand. "Wer sich so eine dumme Aktion erlaubt, verdient es, bestraft zu werden", so Guardiola. Citys Protest gegen die Sperre war sogar gegen seinen Willen erfolgt.

"Ich bin immer noch sehr wütend auf ihn", gestand der Katalane vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Sporting am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Walkers Ausfall bedeutet, dass den Skyblues im Etihad nur 14 Profispieler zur Verfügung stehen. Gerade in der Abwehr fehlen schon Joao Cancelo (krank), Ruben Dias und Nathan Aké (beide verletzt).

"Ihr habt doch gesehen, wie wichtig er für uns ist", verwies Guardiola auf der Pressekonferenz auf Walkers Leistung beim souveränen Derbysieg gegen Manchester United - und erklärte damit auch den Hauptgrund für seinen ganz unsarkastischen Zorn. Citys Viererkette könnten am Mittwochabend John Stones, Fernandinho, Aymeric Laporte und Oleksandr Zinchenko bilden.

Während Walkers letzte Spielsperre im voraussichtlichen Viertelfinal-Hinspiel mehr schmerzen dürfte, scheint sie im Achtelfinal-Rückspiel also noch erträglich zu sein. Denn auch wenn Guardiola mahnte, dass das Duell mit Sporting noch nicht entschieden sei, kann man diesen Appell des 51-Jährigen wieder infrage stellen. In Lissabon hatte City mit 5:0 gewonnen.