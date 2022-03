"Er überrascht alle immer wieder": Morey und das Beispiel Nadal

Mateu Morey (22) hat einen großen Teil des langen Weges zurück in sein Fußballerleben hinter sich - dabei trieb ihn auch ein Tennis-Superstar aus der Heimat an.

Auf seinen Bildern bei Instragram lacht Mateu Morey eigentlich immer, egal ob in zivil auf der Straße, mit Ball auf dem Platz oder mit dem beeindruckenden Schokokuchen zu seinem 22. Geburtstag vor einigen Wochen. "Ich habe meine Augen geschlossen und die Kerzen ausgepustet - den Wunsch kennt ihr bestimmt", steht unter dem letzten Foto.

Als der junge Spanier im längst entschiedenen Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel im Mai vergangenen Jahres nach einem Zweikampf am Boden lag, sich vor Schmerzen krümmte und seine Schreie durchs leere Stadion hallten, war allen Beteiligten schnell klar, dass Morey lange fehlen würde. Im rechten Knie des Rechtsverteidigers war so ziemlich alles kaputt, was kaputt gehen kann, mehrere Operationen folgten - und ein langwierige Reha-Prozess.

Genaue Prognosen sind immer noch schwierig

Inzwischen ist er viel weiter, ein Großteil des Weges ist gegangen. "Inzwischen arbeite ich mit dem Ball und bin nah dran, wieder ein richtiger Fußballer zu sein", verrät der Defensivmann in einem Videoformat bei BVB-TV: "Ich freue mich darauf, weiter Schritte zu machen und bald wieder beim Team zu sein."

Genaue Prognosen sind immer noch schwierig, aber es fühle "sich großartig an, nachdem ich so lange Zeit nicht auf dem Platz gestanden habe". Grüner Rasen unter den Sohlen, das Lieblingsspielgerät an den Füßen, die Rückkehr kommt näher - auch geografisch nachdem Morey den ersten Teil der Genesung in seiner Heimat auf Mallorca absolviert hatte.

"In den ersten Monaten nach der Verletzung konnte ich nicht viel machen außer Physio. Bei so einer Verletzung ist es sehr wichtig, einen gesunden Geist zu haben. Deswegen habe ich den BVB gefragt, ob ich den Teil auf Mallorca absolvieren kann", blickt er zurück: "Dort bin ich zu Hause, da sind meine Freunde und meine Familie. Das hat mir sehr geholfen, Kraft zu tanken, um gegen die Verletzung zu kämpfen."

Und ein anderer bekannter Mallorquiner war ein großes Vorbild, wie erfolgreich ein Comeback sein kann: Tennis-Star Rafael Nadal. "Ich habe oft gehört, dass er nicht mehr spielen oder nicht mehr dieses Top-Level erreichen wird", sagt Morey, selbst ein sehr guter Tennis-Spieler: "Doch er überrascht alle immer wieder. Er ist zurück und wieder an der Spitze, das ist ein gutes Beispiel für mich."