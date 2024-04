"Er macht es mir einfach": Kroos nach Traumpass ganz bescheiden

Das 2:2 in München fand Reals Toni Kroos am Ende leistungsgerecht. Ein Ergebnis, das für das Rückspiel alles offen lässt. Der deutsche Nationalspieler hat keinen Zweifel, wer in die nächste Runde einzieht.

Den Start in die Partie in München verschliefen die Königlichen, die Gäste aus Madrid konnten froh sein, nicht mit 0:1 zurückzuliegen. Dann kam die 24. Minute und ein Traumpass von Toni Kroos auf Vinicius Junior. Der Brasilianer zündete den Turbo und vollstreckte eiskalt vor Manuel Neuer.

"Ich weiß, dass Vini den Ball lieber in den Raum haben will als in den Fuß. Und dann macht er mir den Pass eigentlich einfach mit seinem Laufweg", zeigte sich Kroos bei Prime Video ganz bescheiden. Insgesamt hatte der Mittelfeldmann ein Spiel erlebt, in dem "einiges drin" war. "Es gab verschiedene Phasen in dem Spiel für beide Mannschaften. Komischerweise sind die Tore gefühlt dann gefallen, wenn die jeweils andere Mannschaft besser war. Aber das kann immer passieren bei der individuellen Qualität."

Die Bayern kamen stark aus der Pause und drehten die Partie, ehe Real kurz vor dem Ende durch Vinicius Junior per Elfmeter noch den 2:2-Ausgleich markierte. Für den Brasilianer war es bereits die 31. Torbeteiligung in der Champions League seit der Saison 2021/22 - kein Spieler hat mehr (auf Platz 2 rangiert Kylian Mbappé mit 28 Torbeteiligungen).

Kroos zur Zukunft: "Entscheidung noch nicht getroffen"

"Zur Halbzeit hätte ich das 2:2 ungern genommen, dann zehn Minuten vor Schluss natürlich gern. Ich glaube, dass es einigermaßen leistungsgerecht ist", ordnete Kroos ein und schob selbstbewusst hinterher: "Wir sind natürlich davon überzeugt, dass wir zu Hause weiterkommen."

Am nächsten Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es dann in Madrid im Bernabeu zur Sache. Mit dabei sein wird dann auch wieder Kroos, so viel ist sicher. Unsicher ist noch, wie es mit dem Mittelfeldmann im Sommer weitergeht, sein Vertrag bei Real läuft aus. "Wir sind in der Saisonphase, in der es um alles geht, da geht es nicht um einzelne Entscheidungen. Natürlich mache ich mir Gedanken, aber aktuell ist die Entscheidung noch nicht getroffen", wiegelte Kroos die obligatorische Frage nach seiner Zukunft locker ab.

Viel nachdenken kann Kroos aktuell ohnehin nicht, denn in dieser Saison steht für ihn auch noch einiges an. Mit Real steht er kurz vor der Meisterschaft, dann will er sein nächstes Champions-League-Finale spielen - und im Sommer freut er sich auf die Heim-EM im eigenen Land. Ob dann noch weitere Spiele im Trikot der Blancos oder der Nationalmannschaft dazukommen, werden die nächsten Wochen zeigen.