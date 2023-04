"Er macht alles": Budenholzers Plädoyer für Giannis als MVP

Im MVP-Rennen ist Giannis Antetokounmpo aktuell eher Außenseiter. Für seinen Trainer ist die Sache allerdings klar. Der Grieche selbst bleibt ganz bescheiden.

Beim Duell der Bucks gegen die 76ers standen sich mit Giannis Antetokounmpo und Joel Embiid zwei Spieler gegenüber, die sich beide Chancen auf den MVP-Titel ausrechnen dürfen. Zumindest an diesem Abend war der Grieche mit 33 Punkten, 14 Rebounds und sechs Assists knapp vor Embiid, der 28 Zähler sammelte, sich neun Rebounds griff und fünf Assists auflegte.

Die obligatorischen "MVP-Rufe" in eigener Halle gab es natürlich für den Star des Heimteams. "Wir fühlen uns natürlich so, als sei Giannis der MVP", sagte Bucks-Coach Mike Budenholzer nach der Partie und holte dann zum Loblied aus: "Bester Spieler, bester Rekord, was er an beiden Enden des Feldes tut, ist Wahnsinn. Sein Rebounding, seine geblockten Würfe, seine Defensive, wie er am Perimeter verteidigt, ist sehr gut. Er macht alles: Er baut das Spiel auf, attackiert, geht an die Freiwurflinie. Wir wissen, dass er in dieser Diskussion mit drin ist - und er sollte es werden."

Zweimal (2018/19, 2019/20) wurde Antetokounmpo zum wertvollsten Spieler der Liga ausgezeichnet, in den vergangenen beiden Jahren schnappte sich Nikola Jokic von den Denver Nuggets den Titel. "Es ist ein großes Kompliment", freut sich der Grieche, dass er wieder im Dunstkreis der MVP-Kandidaten genannt wird. "Ich war sehr glücklich, als ich meine ersten beiden MVP-Auszeichnungen gewonnen habe. Ich bin glücklich, dass ich in den letzten fünf Jahren in der MVP-Debatte genannt werde. Ich freue mich, meinem Team zu helfen, und das ist das Ziel. Das einzige Ziel. Mich in eine Position zu befördern, meinem Team zu helfen, dass es großartig ist."

Topscorer Embiid - Jokic mit Triple-Double im Schnitt?

Milwaukee ist aktuell Erster in der Eastern Conference, führt die Tabelle mit 56 Siegen aus 78 Spielen (Bestwert in der NBA) vor Boston und Philadelphia an. Bei den Buchmachern gilt Antetokounmpo als "Außenseiter" auf den MVP-Titel, Jokic und Embiid haben sich vorne etwas abgesetzt und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit 31,1 Punkten im Schnitt erzielt der Star des Bucks aktuell so viele Zähler wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Dazu lassen sich 11,8 Rebounds sowie 5,6 Assists absolut sehen.

In Sachen Punkten weiß Philadelphias Embiid das allerdings noch zu toppen, er führt mit 33 Zählern im Schnitt die Liga an. Dazu gesellen sich 10,2 Rebounds und 4,2 Assists. Und Jokic? Der steuert mal eben auf ein Triple-Double im Schnitt zu - das wäre eine wahnsinnige Leistung. Der Serbe macht 24,9 Punkte, greift sich 11,9 Rebounds und verteilt 9,9 Assists. Für ihn wäre es der dritte MVP-Titel in Folge, das hatten zuvor nur die NBA-Legenden Larry Bird, Wilt Chamberlain und Bill Russell geschafft.