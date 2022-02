"Er lebt den Verein": Framberger wieder erste Wahl

Erst in sieben Spielen stand Raphael Framberger in dieser Saison in der Startelf des FC Augsburg. Im Kellerduell gegen Borussia Mönchengladbach wird er erneut von Beginn an auf dem Rasen stehen - nicht nur wegen des Ausfalls von Robert Gumny.

Juli 2004: Der FC Augsburg spielte unter Trainer Armin Veh in der damals drittklassigen Regionalliga, als sich ein achtjähriger Junge dem größten Fußballklub seiner Heimatstadt anschloss. 18 Jahre später trägt er noch immer das gleiche Trikot. Raphael Framberger ist "die absolute Identifikationsfigur für den Verein" betont Markus Weinzierl. "Wir wissen, was wir an ihm haben. Wie er arbeitet, wie er den Verein lebt, so wünschen wir uns das", ergänzte der Cheftrainer.

Aus dem achtjährigen Jungen ist längst ein gestandener Profi geworden, der vor fünf Jahren in der Bundesliga debütierte und mit inzwischen 26 Jahren auf die Erfahrung von 72 Erstligaspielen zurückblicken kann. Der jüngste Auftritt tat ihm besonders gut. "Ich habe mich riesig gefreut, dass ich wieder ran durfte. Gerade mit Fans im eigenen Haus macht es einfach Spaß", berichtete Framberger. Beim 2:0-Sieg gegen Union Berlin beorderte Weinzierl seinen Schützling in die Startelf - zum erst siebten Mal in der laufenden Saison.

"Er hat gespielt, weil er gut trainiert hat. Er hat lange warten müssen, aber er hat es sich in den Trainingswochen hart erarbeitet und es ihm Spiel bestätigt", erklärt Weinzierl. Gegen Union gab er Framberger den Vorzug gegenüber dem zuletzt formschwachen Robert Gumny. Auch am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte Frambergers Platz sicher sein.

Weil Gumny ohnehin mit einem Bänderriss im Sprunggelenk in den kommenden Wochen fehlen wird, bieten sich Framberger sogar gleich mehrere Bewährungsproben. Der Teamplayer sieht darin aber keineswegs einen persönlichen Vorteil: "Mit Robert arbeite ich sehr gerne im Training. Das ist für mich und für die Mannschaft bitter, wenn ein Spieler länger ausfällt."

Gladbach teilweise auf "Weltklasseniveau"

In der Viererkette an der Seite von Reece Oxford, Jeffrey Gouweleeuw und Iago will der Rechtsfüßer dazu beitragen, dass der FCA seinen Aufwärtstrend fortsetzt. "Wir haben die Zeit in der Länderspielpause genutzt und haben uns darüber ausgesprochen, was in den letzten Wochen nicht optimal lief. Im Spiel gegen Union hat es dann gleich gut geklappt. Das gilt es zu bestätigen", so Framberger, der betont, man müsse "unheimlich wachsam" sein, denn Gladbach habe schon "das ein oder andere Spiel auf Weltklasseniveau gezeigt in dieser Saison".