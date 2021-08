"Er konnte viel mehr als Tore"

Frank Lußem sah Gerd Müller in ungewohnter Rolle: Der Leiter der Kölner kicker-Redaktion erlebte als junger Fan, wie Müller Libero spielte.

Gemessen an den heutigen Sicherheitsstandards hätte der 1. FC Köln Anfang der 70er Jahre kein Heimspiel austragen dürfen. Der Umbau der Müngersdorfer Kampfbahn machte den Umzug in die nebenan liegende Radrennbahn nötig. Ein Provisorium aus Holz und Stahl, mit Beton und wuchernden Gräsern, das Fassungsvermögen war von 15.000 auf knapp 30.000 Plätze erhöht worden, ohne jeden Luxus.

Wir Fans liebten die Radrennbahn. Die Südkurve bildete auch dort von 1971 bis 1975 unsere Heimat, unterhalb der Stehränge waren terrassenförmig Sitzplätze installiert, keine Plastikschalen, sondern modrige Holzbohlen, an denen man sich im Sommer schon mal einen Splitter in den Allerwertesten riss, wenn man allzu schnell aufsprang.



"Gerd Müller als Libero": Der Spielbericht im kicker 1975. kicker

Was das mit Gerd Müller zu tun hat? Nun, diese alte Radrennbahn - von den Gegnern gefürchtet ob der Enge und der Atmosphäre - bereitete mir ein Erlebnis, das ich weder vorher noch nachher noch einmal erlebte.

Es war der 22. Februar 1975, die Bayern kamen nach Köln. Das große Denkerhaupt des kleinen Trainers Dettmar Cramer lief über von Sorgen. Die Ergebnisse stimmten nicht, nach 20 Spieltagen stand Bayern auf Platz 14. Und nun fiel auch noch Franz Beckenbauer aus. Cramer ließ sich etwas einfallen, und wir Zuschauer wurden Zeugen, wie Gerd Müller - die fleischgewordene Torgarantie und mein Lieblingsspieler "außerhalb" des FC - plötzlich "hintendrin" spielte.

Müller gewann Zweikämpfe, er grätschte, lief Bälle ab, erahnte Pässe, zeigte sich auch im Kopfball überlegen - also alles so wie sonst, nur in der "falschen" Spielhälfte. Frank Lußem

Nominell aufgeboten im defensiven Mittelfeld, ließ er sich oft zwischen die Verteidiger Hansen und Schwarzenbeck fallen, verdichtete so die Abwehr, die er nebenbei auch noch lautstark organisierte. Auch hier bewies er Klasse: Müller gewann Zweikämpfe, er grätschte, lief Bälle ab, erahnte Pässe, zeigte sich auch im Kopfball überlegen - also alles so wie sonst, nur in der "falschen" Spielhälfte. Eine eindrucksvolle Leistung, auch wenn Bayern 0:1 verlor, im kicker bekam er eine glatte "2".

Cramer sah Müllers Zukunft im defensiven Mittelfeld

Dettmar Cramer freute sich über seinen Coup und ließ anschließend aufhorchen: "Müllers Zukunft auf Sicht dürfte ohnehin im defensiven Mittelfeld liegen." Eine Prognose, die dann doch nicht so ganz eintraf. Sei’s drum: Müller zeigte in diesem Spiel eindrucksvoll, dass er viel mehr konnte, als nur Bälle über die Torlinie zu schubsen.

