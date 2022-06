"Er kennt die Gegebenheiten bestens": Johnen ist zurück in Aachen

Alemannia Aachen hat mit Marcel Johnen einen neuen Keeper verpflichtet. Der 19-Jährige spielte bereits in der Jugend für die Nordrhein-Westfalen.

"Nach meinen Jahren in der Jugend der Alemannia habe ich den Verein nie aus den Augen verloren. Jetzt freue ich mich, wieder bei meinem Heimatverein zurück zu sein." Mit diesen Worten wird Johnen auf der Website der Aachener zunächst zitiert. Dass der 1,86 Meter große Keeper Lust auf seine neue Aufgabe hat, sollte also klar sein.

Diese Vorfreude kommt beim Torhüter nicht von ungefähr: Johnen spielte in der Jugend bereits vier Jahre lang in Aachen, nach einer Zeit in Leverkusen sowie seinem ersten Profijahr bei Drittligist Saarbrücken vergangene Saison (ein Einsatz im Saarlandpokal) ist der Eschweiler zurück.

Ein weiterer Torwart soll kommen - Kampf um die Nummer 1 offen

Für Sportdirektor Helge Hohl, der bereits verriet, dass kommende Woche "ein weiterer, erfahrener Torhüter verpflichtet werden soll", ist Johnen ein "junger, aufstrebender Torwart, der auf die Aufgabe bei seinem neuen alten Verein brennt. Er kommt aus der Region und kennt die Gegebenheiten hier bestens."

Die Aachener Verantwortlichen "sind voll und ganz von seinen Qualitäten überzeugt und wollen auch durch seine Verpflichtung für die neue Spielzeit einen offenen Konkurrenzkampf um die Rolle der Nummer 1 schaffen". Johnen selbst möchte endlich "vor möglichst vielen Zuschauern mit der Mannschaft auf dem Tivoli spielen".