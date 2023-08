"Er kennt die Bundesliga": Bochum verpflichtet Salzburgs Bernardo

Der VfL Bochum hat die vakante Stelle in der Innenverteidigung geschlossen: Von RB Salzburg wechselt Bernardo (28) an die Castroper Straße.

Es hatte sich schon im Verlaufe des Mittwochs angedeutet, dass Bernardo Fernandes da Silva Junior - genannt Bernardo - in die Bundesliga zurückkehren wird. Am Nachmittag machte der VfL Bochum den Deal offiziell. Der Brasilianer kommt von RB Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Weil der Verteidiger noch bis 2024 in Österreich gebunden war, muss der VfL wohl knapp unter einer halben Million Euro hinlegen.

"Ich hatte für mich das Gefühl, dass es an der Zeit für eine sportliche Veränderung ist und ich es bei einem neuen Klub versuchen sollte", wird Bernardo auf der RB-Website zitiert: "Die Jahre in Salzburg waren sehr spannend für mich, ich habe viel gelernt und kann viel für meine weitere Karriere mitnehmen."

Bernardo erfüllt unser Anforderungsprofil, ein technisch starker Linksfuß, der in der Defensive variabel einsetzbar ist. Marc Lettau

Auch weil sich die Verantwortlichen "sehr um mich bemüht" hätten, bekam der VfL letztlich den Zuschlag. "Die Bundesliga ist ein harter Wettbewerb, doch ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft alles daran setzen wird, erneut die Klasse zu halten", so Bernardo auf der Bochumer Website: "Jetzt bin ich zunächst einmal gespannt darauf, mein neues Team und die neue Umgebung kennenzulernen."

Brasilianer spielte schon unter Letsch

Für die Bochumer bedeutet die Verpflichtung die Lösung so mancher Probleme. "Bernardo erfüllt unser Anforderungsprofil, ein technisch starker Linksfuß, der in der Defensive variabel einsetzbar ist", sagt Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum 1848: "Bernardo kennt die Bundesliga, hat auf internationalem Topniveau sowohl in der Premier League als auch in der Champions League gespielt und wird unsere Mannschaft aufgrund seiner Qualitäten sowie seiner Erfahrung enorm weiterhelfen."

Beim FC Liefering, dem Farmteam der Salzburger, die den Brasilianer nach Europa holten, kickte Bernardo schon einmal unter Trainer Thomas Letsch. Zwischen 2016 und 2018 kam Bernardo dann auf 40 Einsätze in der Bundesliga für RB Leipzig, bevor er in die Premier League zu Brighton & Hove Albion wechselte. Vor zwei Jahren ging es für den in Sao Paulo geborenen Linksfuß zurück zu RB Salzburg, dort kam er in der vorigen Saison auch in der Champions League zum Einsatz.