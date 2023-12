"Er kann selbst entscheiden, ob er bleiben will": Freifahrtschein für Kroos?

Es läuft für Real Madrid - und für Toni Kroos. Dessen Vertrag läuft bekanntlich im Sommer aus, Carlo Ancelotti stellte dem Deutschen nun in Aussicht, selbst zu entscheiden, ob er bleiben wolle.

Seit 14 Pflichtspielen ist Real Madrid derzeit ungeschlagen, am Dienstag treten die Königlichen im abschließenden Spiel der Vorrundengruppe C bei Union Berlin an. Für die Blancos geht es dabei um nichts, hat man sich doch längst für die K.-o.-Spiele der Königsklasse qualifiziert.

Auch deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass die Spanier den einen oder anderen Akteur schonen werden. Toni Kroos wäre so ein Kandidat, zumal Carlo Ancelotti auch das spannende Meisterrennen in La Liga im Kopf haben dürfte. Dort liegt Real zwei Punkte hinter Sensationstabellenführer Girona.

Kroos war dann auch Thema im Vorfeld des königlichen Gastspiels in Köpenick, jedoch nicht aufgrund seiner Einsatzwahrscheinlichkeit - es ging allgemein um seine Zukunft in der spanischen Metropole. Der Vertrag des Weltmeisters läuft noch bis Sommer 2024.

Wenn es nach Ancelotti geht, dann soll es nicht dabei bleiben. "Er spielt gut und kann selbst entscheiden, ob er bleiben will oder nicht", sagte der Italiener zur Vertragssituation des Deutschen, der auch in dieser Saison eine tragende Rolle bei den Blancos spielt, 16 Einsätze in La Liga und vier in der Champions League bezeugen dies.

Wir wollen nicht rotieren um des Rotierens willen. Carlo Ancelotti

Auch in der vergangenen Saison befand sich Kroos in einer vergleichbaren Situation, damals verlängerte er im Sommer um ein weiteres Jahr. Ob der 33-Jährige das auch heuer machen wird, ist noch offen. Ancelotti betonte jedoch, dass Klublegenden wie Kroos oder auch der 38-jährige Luka Modric, dessen Arbeitspapier ebenfalls im Sommer ausläuft, im Verein sehr wertgeschätzt würden. Daher liege die Entscheidung dann auch bei den Spielern selbst.

Mit Blick auf das Spiel gegen die Eisernen ließ der 64-Jährige offen, ob er Spieler schonen wolle, deutete aber zugleich auch an, dass es dazu kommen könnte: "Wir wollen nicht rotieren um des Rotierens willen, aber wenn irgendwo ein Risiko besteht, werden diese Spieler nicht spielen."