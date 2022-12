Er kann es noch: Harnik nach Bilderbuch-November auf Kurs Kanone

Der November ist rum, die Winterpause steht vor der Türe. Zeit, einen Rundum-Blick über die Goalgetter-Situation in Deutschlands Ligen zu werfen: Wer führt wo, wer hat Chancen im Rennen um die Torjägerkanone® für alle?

Die bayerischen Vertreter dominieren aktuell das Ranking von Liga 4 - natürlich auch deswegen, weil sich die hiesige Regionalliga bereits mitten drin in der Rückrunde befindet. Führender ist aktuell mit 16 Toren aus 19 Einsätzen Adam Jabiri vom 1. FC Schweinfurt, dem auch im November zwei Tore aus drei Partien gelangen. Aber das Verfolgerduell ist eng: Vom souveränen Spitzenduo sind Saliou Sané (Würzburger Kickers, 15 Tore, Platz 2) und Vorjahres-Gesamtsieger Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching, 13 Tore, Platz 6) gut im Rennen. Top-10-Vertreter aus weiteren Regionalligen: Nord-Toptorjäger Moritz Göttel (VfV Hildesheim, 14 Tore) liegt auf Platz 3, Südwest-Vertreter Cas Peters (FSV Frankfurt, 13 Tore) auf Rang 5. Aus der Regionalliga West findet sich Gerrit Wegkamp von Primus Preußen Münster (12 Tore) auf Rang 8 im Ranking. Sucht man nach dem besten Nordost-Schützen im deutschlandweiten Vergleich, muss man etwas blättern. Das RW-Erfurt-Duo Mergel/Seidemann steht mit 8 Toren (jeweils aus 14 Einsätzen) gemeinsam auf Rang 36.

In Ligenstufe 5 hat sich ein altbekanntes Gesicht wieder einsam an die Spitze geschossen: Ex-Profi Martin Harnik, bereits im vergangenen Jahr lange Führender unter den besten Torschützen der Ligastufe. Sein aktueller Leistungsnachweis: 30 Tore aus 19 Partien - alleine in November kamen aus drei Partien zwölf (!) dazu. Nach stotterndem Start in die Saison - lediglich zwei Treffer gelangen dem 35-Jährigen von der TuS Dassendorf in den ersten fünf Partien der Oberliga Hamburg - ist er dieses Jahr drauf und dran, die Kanone endgültig zu holen. Sein aktuell schärfster Verfolger, Timo Barendt von Bremen-Ligist PSV Neumünster, ist mit 20 Toren aus 18 Partien bereits zehn Treffer hintendran. Mit Marco Pajonk vom Schleswig-Holstein-Oberligisten SV Todesfelde befindet sich ein drittes Nordlicht auf Rang drei (19 Treffer aus 18 Partien).

Huhn ausgebremst

Der Führende in Liga 6 heißt mit 27 Toren aus 16 Partien Sascha Huhn. Noch, muss man wohl sagen, denn Huhn vom hessischen Verbandsligisten Blau-Gelb Marburg schraubte im November sein Torkonto zwar um sieben Treffer nach oben, zog sich im Duell gegen die SG Kinzenbach aber einen Schlüsselbeinbruch zu und fällt vorerst aus. Dahinter scharren die Verfolger schon mit den Hufen: Mihai-Vladut Bitez (Ahrensburger TSV) steht bei 24 Toren, Ken Dikun (Nordmark Satrup) bei 22.

In den 7. Ligen hat Rico-Rene Frank vom in Salzgitter beheimateten Bezirksligisten Germania Bleckenstedt wohl den Torjäger-Monat seiner bisherigen Karriere hinter sich. Vier Partien gab es im November für ihn und sein Team - und Frank gelangen dabei 16 Treffer, alleine sieben beim 10:0-Erfolg beim TSV Lochtum. Mit insgesamt 36 Toren aus 17 Partien hat er damit die Führung von Tjarde Bandowski (FSV Wolfhagen, 33 Tore) übernommen. Ebenfalls bei 33 Toren steht Lucas Sitter (TSV Langstadt).

Stanislaw Nikiforow heißt der Führende in der 8. Liga, mit 34 Treffern in der Kreisliga Bamberg für den SC Reichmannsdorf hat er ein kleines Polster auf das enge Verfolgerfeld aufgebaut. In Liga 9 ist es aktuell ein Zweikampf: Muhammed Celik (Rhenania Bottrop) liegt mit 41 Toren aus 15 Partien auf Rang eins - aber gleichauf steht Pascal Thiemt vom TV Klaswipper, der sich auch mit elf November-Toren aus drei Partien in diese aussichtsreiche Position gebracht hat. In den 10. und 11. Ligen finden sich die Spieler mit den meisten Gesamt-Treffern wieder: Sebastian Zeitler (VfB Wölbattendorf) hat ebenso wie Lucas Schneider (SSV Hagen) 55 Tore erzielt, Zeitler brauchte dafür 15 Partien, Schneider, der die 100-Tore-Marke anvisiert, erst 13. Damit führen sie in den beiden Stufen aktuell relativ komfortabel - aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich gerade hier viel tun kann.

Yaren behauptet Spitzenplatz

Der Blick geht zu den Frauen: Freestyle-Künstlerin Aylin Yaren (Viktoria Berlin) hat im November vier weitere Male getroffen und behauptet mit 23 Toren aus elf Partien ihren Spitzenrang in den dritten Ligen. Lediglich Nadine Anstatt vom TSV Schott Mainz kann hier aktuell mit 19 Toren aus zehn Partien mithalten. Ein deutlich engeres Rennen ist es kurz vor der Winterpause auf Ligenstufe 4, wo Rang eins und Rang sieben lediglich vier Tore trennen: Die aktuell Führende heißt hier Lyn Meyer und spielt bei Eintracht Braunschweig: 25 Tore aus elf Partien, so ihre Bilanz. Die auf Rang acht platzierte Franziska Kühn (Grün-Weiss Brieselang) hat zwar sieben Tore weniger geschossen, hat mit 3,6 Treffern pro Partie aber die beste Quote unter den Top-Stürmerinnen dieser Stufe.

Und während das Geschehen in Stufe 5 noch recht eng zugeht - Marlene Haberecht von Chemie Leipzig (29 Tore) führt vor Sina Seipel (SV Thülen, 27 Tore) - kristallisieren sich in den beiden untersten Stufen, die bei der Torjägerkanone® für alle abgedeckt werden, zumindest zwei Favoritinnen heraus: In Stufe 6 liegt Lisa Schramm (BSG ScanHaus Marlow) mit 48 Toren bereits 15 Treffer vor ihrer schärfsten Verfolgerin, in Stufe 7 ist es Maren Schönherr, die mit 50 Toren ein Neun-Treffer-Polster auf Rang zwei vorweist.