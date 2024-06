"Er kann Aufstieg": Hauptmann geht zum HFC

Marius Hauptmann wechselt vom VfB Lübeck zum Halleschen FC und hat dort einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, der für Dynamo Dresden auch einmal in der 2. Bundesliga auflief, bestritt für Lübeck 33 Drittliga- und 34 Regionalliga-Spiele. 2023 feierte Hauptmann mit den Marzipanstädtern den Sprung in die Drittklassigkeit. Darauf zielt auch HFC-Sportdirektor Daniel Meyer in seinem Statement ab: "Wir freuen uns, dass wir mit Marius einen Spieler verpflichtet haben, der perfekt in unser Profil passt. Er ist gut ausgebildet, hat Erfahrungen in der 3. Liga sowie der Regionalliga und kann Aufstieg. Zudem sollte seine Integration zügig gehen, da er mit Kastenhofer und Landgraf Bezugspersonen im jetzigen Kader hat."