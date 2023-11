Er kam, sah und drehte: Wie Luis Diaz gegen Villarreal zum Matchwinner avancierte

Als Liverpool im Halbfinal-Rückspiel zur Pause mit 0:2 in Villarreal zurücklag, roch es nach der großen Final-Sensation für das "Gelbe U-Boot". Doch dann kam Liverpools Winter-Neuzugang Luis Diaz in die Partie und drehte auf.

Mit 3:2 gewann Liverpool letztlich das Rückspiel im Champions League-Halbfinale und steht somit als erster Finalist fest. Doch zur Halbzeit sah die Lage noch ganz anders aus: Nach einem ungefährdeten 2:0-Hinspiel-Sieg, bei dem die Reds zahlreiche Chancen auf ein höheres Ergebnis vergaben, stand es im Rückspiel beim spanischen Überraschungsteam aus Villarreal plötzlich 2:0 für die Gastgeber - Hinspiel-Ergebnis egalisiert, Finalteilnahme wieder völlig offen. Liverpools Trainer Jürgen Klopp reagierte und nahm zur Halbzeit den untergetauchten Diogo Jota (kicker-Note 5,0) vom Platz.

Luis Diaz brachte die Wende

Im Gegenzug kam der Kolumbianer Luis Diaz von der Bank - und brachte die Wende. Nach zwei Minuten tankt sich der 25-Jährige erstmals auf der linken Seite durch und kann nur im Doppelpack von Foyth und Capoue gestoppt werden. Nach knapp einer Stunde sorgt er dann mit einem Seitfallzieher für einen Aufreger, ehe Fabinho nach 62 Minuten zum Anschluss trifft. Fünf Minuten später ist es dann Diaz selbst, der per Kopfball nach Alexander-Arnold-Flanke parat steht und den Weg Richtung Finale ebnet. Immer wieder sorgt Diaz mit seinen Laufwegen für Gefahr und ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Engländer. Als Mané dann in der 74. Minute zum 3:2-Endstand trifft, ist die Partie gelaufen und Liverpool steht im Finale der Champions League.

Luis Diaz war unglaublich. Virgil van Dijk

Nach der Partie wissen die Fans, wer für den Umschwung in der zweiten Hälfte verantwortlich ist. Auch Kapitän Virgil van Dijk ist voll des Lobes für den Stürmer: "Luis Diaz war unglaublich. Diese Art, wie er ohne Angst ins Eins-gegen-eins geht - egal gegen wen er spielt. Wenn er den Ball verliert, bekommt er ihn so schnell es geht zurück". Und auch Liverpools Stürmer-Legende Michael Owen "BT Sports" ist begeistert vom Stürmer, der in bislang sechzehn Liga- und Champions-League-Einsätze für die Reds fünf Tore erzielt hat: "Ich habe noch nie einen Spieler kommen sehen, der so rennt wie er. Die Art und Weise, wie er nach der Liverpool-Art Fußball spielt, ist unglaublich. Keine weiteren Fragen: Er ist ein Star-Spieler."

Vor drei Jahren noch in der kolumbianischen Heimat

Erst im Sommer 2019 war Luis Fernando Diaz Marulanda aus seiner kolumbianischen Heimat von Junior FC Barranquilla nach Europa gekommen. Für den FC Porto absolvierte er bis zu seinem Wechsel nach Liverpool 125 Spiele - besonders in der Hinrunde der laufenden Saison wusste er zu überzeugen: mit 14 Toren und fünf Vorlagen in 18 Spielen schoss er das Team aus der Hafenstadt an die Tabellenspitze.

Dem FC Liverpool war diese Leistung Ende Januar eine Investition von kolportierten 45 Millionen Euro wert. Nach dem gestrigen Abend wird nun jedem klar sein, warum die Reds das Geld gerne in die Hand genommen haben. Für den ehemaligen englischen Nationalstürmer Peter Crouch ist jedenfalls klar: "Im Finale wird er starten".