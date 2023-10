"Er ist nicht böse": Tuchel erklärt Sanés Auswechslung

Leroy Sané erlebte am Samstag in Mainz etwas, was er so in dieser Saison selten durchgemacht hatte: einen verfrühten Feierabend. Bayern-Coach Thomas Tuchel offenbarte nach der Partie seine Gedanken zur Auswechslung.

Hatte in Mainz vorzeitig Feierabend: Leroy Sané. IMAGO/eu-images