"Er ist kein Thema": BVB ohne Haaland gegen die Rangers

Erling Haaland ist auch am Mittwoch noch nicht ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund eingestiegen. Der BVB-Torjäger muss damit gegen die Rangers passen.

Die Hoffnung war da, aber sie war klein. Haaland wird den Dortmundern auch im ersten Play-off-Spiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers nicht zur Verfügung stehen. Der 21-jährige Norweger ist nach seinen muskulären Problemen im Adduktorenbereich noch nicht spielfähig.

Can gesperrt - Wolf sehr fraglich - Rose "freut sich richtig" auf Reyna

"Er ist kein Thema", sagte Marco Rose bei der Spieltags-PK am Mittwochmittag. Zudem merkte der BVB-Coach an, dass Emre Can "noch aus der Champions League gesperrt ist". Auch Marius Wolf sei eher kein Thema, auch wenn Rose beim "Abschlusstraining noch mal schauen wolle". Der zuletzt gegen Leverkusen als Rechtsverteidiger eingesetzte klagte zuletzt über Probleme am Innenband.

Mit dabei sein wird dagegen Giovanni Reyna, der sich "in Berlin über Nacht eine Magen-Verstimmung eingefangen hatte", nun aber wieder zurückkehre, worauf sich Rose "richtig freue". Ein Ausfall gegen die Rangers hätte den US-Nationalspieler hart getroffen, denn den Youngster verbindet eine besondere Beziehung zu Glasgows Trainer Giovanni van Bronckhorst.

Haaland fehlt seit 22. Januar

Haaland hatte sich die Verletzung beim 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim am 22. Januar zugezogen. Obwohl danach eine Bundesliga-Pause anstand, reichte die Zeit nicht, um die Blessur vollständig auszukurieren und wieder ins Teamtraining der Rose-Elf einzusteigen.

Ohne Haaland absolvierten die Borussen zwei Spiele - das desaströse 2:5 gegen Bayer Leverkusen sowie das überzeugende 3:0 bei Union Berlin. Der Stürmer kommt in dieser Saison auf 16 Bundesliga-Tore und sechs Assists.

Die Verantwortlichen des BVB hoffen nun darauf, dass Haaland am kommenden Sonntag im Borussen-Duell gegen Gladbach (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zurückkehrt. Das Rückspiel in Glasgows Ibrox Park vor fast 50.00 Zuschauern steigt am Donnerstag nächster Woche (24. Februar, 21 Uhr).

bst