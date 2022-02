"Er ist jetzt zurück": Thommy darf auf weitere Einsatzminuten hoffen

Gefühlt war er beim VfB Stuttgart schon weg vom Fenster. Jetzt durfte sich Erik Tommy zurückmelden - mit der Hoffnung auf mehr Einsatzzeit inklusive.

Bochum ist offensichtlich ein gutes Omen für Erik Thommy. Vor seiner Einwechslung am vergangenen Samstag gegen Bochum (1:1) hatte der Flügelmann des VfB Stuttgart am 6. Spieltag - in Bochum (0:0) - seinen bis dahin letzten Einsatz absolviert. Den bislang vier Einwechslungen 2021/22 könnten jetzt sogar weitere folgen, nachdem Trainer Pellegrino Matarazzo seit dem Trainingslager in Marbella Ende Januar die Wichtigkeit der unterschiedlichen Qualitäten in seinem Kader neu bewertet. Mentalität schlägt Talent.

Besonders Thommy kommt das zugute. Der 27-Jährige gilt als Musterprofi, besticht durch Fleiß, Strebsamkeit, Zuverlässigkeit. Dennoch wurden ihm die vielen vermeintlich hochveranlagten Jungstars trotz oft schwachen Leistungen vorgezogen. Ein Transfer des gebürtigen Ulmers stand immer wieder im Raum. Passiert ist nichts und Thommy noch da, den zu allem Überfluss auch noch ein Beckenschiefstand wochenlag bremste. "Er war lange verletzt. Er ist jetzt zurück und macht einen ordentlichen Eindruck", sagt Matarazzo. "Deswegen hat er gegen Bochum gespielt. Dazu gibt es nicht viel mehr zu sagen." Außer: "Er ist ein Vollprofi, der täglich seinen Job erledigt."

Didavis Test erneut positiv

Täglich hofft auch Daniel Didavi darauf, seinen Job wieder machen zu dürfen. Doch der Mittelfeldmann muss weiterhin in häuslicher Isolation warten. Am Dienstag durften Tanguy Coulibaly und Enzo Millot nach knapp einwöchiger Corona-Pause, Symptomfreiheit und negativen Testergebnissen wieder trainieren, wenn auch erst einmal nur individuell. Die Hoffnung Didavis, den beiden Franzosen heute folgen zu dürfen, erfüllte sich dagegen nicht. Auch der gestern genommene und heute angekommene Test brachte kein negatives Resultat für den 32-Jährigen, der sich gleichzeitig mit Coulibaly und Millot am vergangenen Mittwoch in häusliche Isolation hatte begeben müssen. Am Donnerstag bietet sich ihm die nächste Chance.