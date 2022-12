"Er ist jetzt für die Niederlande": Amüsanter van Gaal plaudert über Schweinsteiger

Louis van Gaal bewies vor dem Viertelfinale gegen Argentinien Humor. Der Bondscoach plauderte über Bastian Schweinsteiger, sein gutes Aussehen - und über Küsse mit Memphis Depay.

Angel Di Maria hat eine klare Meinung zu Louis van Gaal. Beide arbeiteten in der Saison 2014/15 bei Manchester United zusammen. Di Maria bezeichnete den Bondscoach als "schlechtesten Trainer meiner Karriere".

Eine provokante Aussage, auf die van Gaal am Donnerstag mal wieder angesprochen wurde, schließlich gibt es am Freitag im WM-Viertelfinale ein Wiedersehen. Doch der 71-Jährige hatte keine Lust zu stänkern. Im Gegenteil, er nahm die Sache mit Humor. "Es tut mir sehr leid, dass er das gesagt hat", sagte van Gaal. "Hier neben mir ist Memphis. Er war auch in Manchester. Und jetzt küssen wir uns auf den Mund", sagte er unter dem Gelächter der Journalisten.

Auch Memphis Depay konnte sich einen Lacher nicht verkneifen. Di Maria gehöre aber auch "zu den wenigen Spielern, die das je über mich gesagt haben. Normalerweise ist das andersherum", so der ehemalige Bayern-Trainer, der zuletzt schon den Achtelfinal-Matchwinner Denzel Dumfries auf der PK geküsst hatte.

Ein paar ernste Worte fand er aber auch. Dass ein Spieler eine solche Kritik öffentlich äußert, "mag ich nicht", sagte van Gaal. "Cheftrainer müssen Entscheidungen treffen. Und sie treffen diese Entscheidungen nicht ohne Grund." Depay hätte er in Manchester auch auf die Bank gesetzt, sagte der Bondcoach. "Schauen sie jetzt auf unser Verhältnis. Wir küssen uns. Aber nicht auf den Mund. Das mag er nicht. Das ist in Ordnung für mich."

Van Gaal bekommt Tipps von Schweinsteiger

Für die Partie gegen Argentinien setzt van Gaal übrigens auch auf die Expertise von Bastian Schweinsteiger, den er einst beim FCB und auch bei ManUnited trainiert hatte. Details wollte er zwar nicht verraten, aber: "Ich frage ihn, weil er Reporter ist, er alle Spiele sieht und gleichzeitig ein Spieler mit Hirn war." Er lerne Dinge, "die meine Scouts nicht herausgefunden haben. Und jetzt, wo Deutschland ausgeschieden ist, ist er für die Niederlande", sagte der Coach.

Die Qualitäten eines Lionel Messi sind van Gaal natürlich bewusst, doch die Spielweise des argentinischen Superstars begreift er auch als Chance. "Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler", sagte er dem TV-Sender NOS. "Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist. Darin liegt unsere Chance."

Und was passiert, wenn die Niederlande ausscheidet? Endet damit auch van Gaals Trainerkarriere? "Wenn ein wirklich interessantes Angebot kommt, könnte ich als Trainer weitermachen." Die Begründung lieferte das selbsternannte "Feierbiest" gleich mit. "Ich bin 71 Jahre jung, sehe noch gut und unfassbar jung aus."