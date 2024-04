"Er ist hier Kult": Leverkusen verlängert mit Lomb bis 2027

Bayer 04 Leverkusen baut auch über die Saison hinaus auf Niklas Lomb. Die Nummer 3 im Tor hat auch ohne Einsatzzeiten eine wichtige Funktion.

Den 14. Dezember 2023 wird Niklas Lomb nicht so schnell vergessen. Beim sportlich unbedeutenden 5:1-Heimsieg gegen Molde FK am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase stand Bayer Leverkusens Torhüter erstmals seit fast drei Jahren wieder in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten und wurde von den Fans gefeiert. Nun darf er auf weitere Highlights dieser Art hoffen.

Am Montag gaben die Leverkusener bekannt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem inzwischen 30-jährigen Eigengewächs um drei Jahre bis 30. Juni 2027 verlängert wurde. Lomb wird auch als Nummer 3 hinter Stammkeeper Lukas Hradecky und dessen DFB-Pokal- und Europa-League-Vertreter Matej Kovar als wichtiges Kadermitglied wahrgenommen. "Das ist eine gute Symbiose momentan", hatte Hradecky Ende Februar im kicker-Interview gesagt, "auch mit Niklas Lomb, der hier Kult ist."

Dessen Wert unterstreicht auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in der Klubmitteilung: "Niklas hat sich in den zurückliegenden Jahren immer verlässlich als ein absoluter Teamplayer in unsere Kader eingefügt. Als Garant eines hohen Trainingsniveaus war und ist er auch ohne viel Spielzeit ein wichtiger Baustein unseres ambitionierten Teams. Diesem Anspruch soll und wird Niklas auch in Zukunft gerecht werden."

Lomb sieht "wunderbaren Vertrauensbeweis"

Lomb war bereits mit 15 Jahren zu Bayer 04 gestoßen und blieb abgesehen von Leihstationen zum Halleschen FC (Januar bis Juni 2015), Preußen Münster (2015/16) und dem SV Sandhauen (2018/19) bis heute treu. Für seinen Heimatklub kommt er in all diesen Jahren allerdings lediglich auf zwei Einsätze in der Bundesliga und fünf in der Europa League.

In der Vertragsverlängerung sieht er einen "erneuten und wunderbaren Vertrauensbeweis von Bayer 04. Wer wie ich schon als Teenager hierhergekommen ist, für den ist eine solch langfristige Unterschrift als nun 30-Jähriger etwas ganz Besonderes. Jetzt werde ich mit aller Macht dafür kämpfen, gemeinsam mit unserer Mannschaft und dem gesamten Klub die aktuellen und auch künftigen Ziele des Vereins zu erreichen." Drei Titel winken schließlich, es wären seine ersten.