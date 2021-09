"Er ist einfach abgehauen": Da Silva verlässt MHP Riesen Ludwigsburg

Der knappe Heimsieg der MHP Riesen gegen die Hamburg Towers hat einen faden Beigeschmack für die Ludwigsburger - Jungstar Oscar da Silva hatte sich vor dem Spiel aus dem Staub gemacht.

"Gar nichts perfekt" sei an diesem ersten Saisonspiel der Riesen gewesen, wie Trainer John Patrick hernach unterstrich. Das Ergebnis stimmte immerhin, mit 88:87 hielten die Barockstädter die ambitionierten Towers nieder. Doch das Spiel war "nicht immer hübsch", so der Coach reichlich erleichtert über den knappen Sieg.

Reichlich verärgert war Patrick über die Tatsache, dass einer seiner Spieler beim Heimauftakt einfach gefehlt hatte. Jungstar Oscar da Silva (23) hatte sich einfach auf eigene Faust vom Team abgesetzt und war in Richtung Berlin abgereist: "Keiner hat das verstanden. Ich verstehe das auch nicht. Das ist mein 23. Jahr als Head Coach und ich habe sowas noch nie gesehen", so Patrick, der ergänzte: "Er ist einfach abgehauen."

Patrick zeigte vor allem darüber Unverständnis, dass der gebürtige Münchner, der zwischen 2017 und 2021 in den USA an der renommierten Stanford University gespielt hat, sich quasi wortlos entfernt hatte. "Normalerweise würde man sprechen oder diskutieren. Er ist einfach abgehauen. Es ist schade", sagte Patrick. "Ich hoffe, dass wir noch sprechen können und seinen Vertrag erfüllen können."

Auf einen inzwischen 39-Jährigen konnte sich der Trainer am Wochenende immerhin verlassen. Tremmell Darden war mit 21 Punkten und sieben Rebounds "Man of the Match". "Ich versuche, einfach nur Basketball zu spielen. Will aktiv sein und mein Bestes geben, um dem Team helfen", sagte der Routinier.

MHP Riesen Ludwigsburg - Hamburg Towers 88:87 (24:27,24:20,20:22,20:18)



Punkte MHP Riesen Ludwigsburg: Darden 21, Radebaugh 18, Hands 9, Bartolo 8, Hulls 8, Childs 7, Johannes Patrick 6, Wohlfarth-Bottermann 6, Walker 5;

Hamburg Towers: J. Brown 24, Homesley 15, Hinrichs 8, Ju. Hollatz 8, Z. Brown 7, Edigin 7, Meisner 7, Christen 6, Dileo 3, Durham 2;

Zuschauer: 1860