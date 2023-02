"Er ist eine Option": Nkunku nach langer Pause vor Rückkehr

Das lange Warten bei RB Leipzig auf Christopher Nkunku hat ein Ende: Nach dreimonatiger Verletzungspause nach einem Außenbandriss im linken Knie wird er am Samstag beim VfL Wolfsburg sein Comeback feiern.

"Christo hatte eine gute Trainingswoche, er wird morgen eine Option sein. Natürlich nicht über 90 Minuten, aber auf jeden Fall für einen Einsatz", sagte Trainer Marco Rose bei der Pressekonferenz am Freitag vor dem Abschlusstraining und der Reise nach Wolfsburg.

Mit der Rückkehr des Topscorers erhofft sich Rose wieder mehr Schwung und Torgefahr in der Offensive, die zuletzt recht statisch und mit wenig Durchschlagskraft zu Werke ging. "Christo ist ein Unterschiedspieler. Er macht Dinge, mit denen nicht alle rechnen. Er hat ein gutes Gespür für tiefe Läufe, ist torgefährlich. Er bring eine Menge an Komponenten, die wir sonst so nicht haben", urteilte der Coach über den Franzosen, warnte bei aller Schwärmerei zugleich aber auch vor überschäumenden Erwartungen nach der langen Wettkampfpause: "Auch er wird ein bisschen Zeit brauchen, um wieder komplett bei hundert Prozent zu sein."

Ob Nkunku gleich in der Startelf steht oder - so die wahrscheinliche Form - während der Partie eingewechselt wird, ließ Rose offen. Schon am Mittwoch folgt gegen Manchester City das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League, auch mit Blick auf diese Partie will der Coach mit den Ressourcen des Genesenen behutsam umgehen.

Marco Rose: "Uns fehlt im Moment nicht viel, aber so richtig zufrieden sind wir nicht"

Nach dem 1:2 gegen Union Berlin und dem Ende der Serie von 18 Pflichtspielen ohne Niederlage zogen Trainer und Mannschaft unter der Woche eine grundsätzliche und kritische Bestandsaufnahme. Denn auch in den vorangegangenen Spielen, beispielsweise beim 0:0 in Köln, wussten die Leipziger nicht zu überzeugen. Das räumte auch Rose am Freitag ein. "Uns fehlt im Moment nicht viel, aber so richtig zufrieden sind wir nicht mit den Ergebnissen und mit der Art und Weise. Wir kämpfen ein bisschen um unsere Leichtigkeit. Da gilt es, gegen an zu kämpfen und gegen an zu spielen", forderte der Coach.

Die Analyse des Trainers gilt ganz besonders für die beiden Angreifer Timo Werner und André Silva, die in den fünf Liga-Spielen 2023 nur beim 6:1-Kantersieg auf Schalke trafen. Vor allem Werner ist nach seiner Verletzungspause (Syndesmoseriss), die ihn die WM-Teilnahme kostete, auf der Suche nach Form und Rhythmus. Rose hat unter der Woche mit Beiden das Gespräch gesucht und seine Vorstellungen artikuliert: "Ich erwarte von meinen Stürmern, dass sie sich über Tore in Position bringen, dass sie sich Torchancen erarbeiten."

Bessere Rahmenbedingungen für seine Angreifer dürfte Rose durch die Veränderung der Grundordnung schaffen. Nachdem die Umstellung auf Fünferkette in Köln und gegen Union nur zu einem Punkt führte, ist davon auszugehen, dass RB am Samstag wieder in der bewährten Viererkette und so mit einer zusätzlichen Offensivkraft antritt. "Das Thema Grundordnung ist ein wichtiges. Und man merkt, dass wir uns in der Viererkette ein Stück weit wohler fühlen und flexibler sind in unseren Abläufen", sagte Rose.

Mittelfeld-Motor Konrad Laimer, der gegen Union Berlin wegen Adduktorenbeschwerden ausgewechselt wurde, und Kapitän Willi Orban, der wegen einer Stammzellenspende geschont wurde, sind wieder einsatzfähig. Verzichten muss Rose dagegen weiter auf die Langzeit-Verletzten Peter Gulacsi (Kreuzbandriss) und Dani Olmo (Muskelfaserriss im Oberschenkel). "Dani ist im Plan, ist im Soll, er will unbedingt auf den Platz", sagte Rose. Allerdings wird der Spanier wohl erst in vier Wochen wieder ein Comeback-Kandidat sein.