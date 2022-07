"Er ist eine Legende" - Wachablösung im britischen Radsport

Die Königsetappe der 109. Tour am französischen Nationalfeiertag dominierten zwei Briten. Neben dem Tagessieger Thomas Pidcock feierte Chris Froome den ersten Achtungserfolg seit seinem Unfall.

Die Ausreißergruppe war weg und am Anstieg zum Col du Galibier verpufften weitere Angriffe - aus diesem Grund setze Thomas Pidcock eine eher ungewöhnliche Attacke: Er überraschte die Konkurrenz mit einem Angriff auf der Abfahrt und sammelte auf dem Weg zur Spitzengruppe Chris Froome ein. Der Routinier profitierte von Pidcocks Abfahrtskünsten, die er unter anderem vom Mountainbikefahren beherrscht, und fuhr bis in den flachen Teil der Abfahrt nur im Windschatten. Anschließend schloss das britische Duo gemeinsam zur Spitzengruppe auf.

Am Schlussanstieg mit dem Ziel in Alpe d'Huez setzte sich schließlich Pidcock ab und gewann als Solist - Froome beendete das Rennen als Dritter. Während der 23-Jährige erstmals eine Etappe gewann, kam der viermalige Tour-Sieger zum ersten Mal seit seinem Sturz im Juni 2019 bei der Dauphiné-Rundfahrt ansatzweise an sein altes Leistungsvermögen heran. "Ich habe mich besser und besser gefühlt. Ich habe mein Glück versucht und alles gegeben. Ich bereue nichts", sagte der 37-Jährige, der im Vorfeld betont hatte, noch Fortschritte zu machen, nach der 165,1 Kilometer langen zwölften Etappe.

Frooms jüngerer Landsmann fand im Siegerinterview ebenfalls nur lobende Wort: "Er ist eine Legende. Er ist vielleicht nicht mehr so schnell wie früher, aber er ist immer noch ein Großer", so Pidcock, dem Experten zutrauen Experten, in die Fußstapfen von Froome treten zu können. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat der 22-Jährige nun getan.

Die Abfahrt vom Col du Galibier, als sich der Routinier an das Hinterrad von ihm hängte, wirkte schon einmal wie eine Wachablösung im britischen Radsport - Pidcock scheint der designierte Nachfolger vom Kapitän Geraint Thomas vom Team Ineos zu sein.

Der Etappensieger, der seine Karriere aus eigener Sicht eher "langsam und wohlüberlegt" angeht, weist trotz seines jungen Alters bereits einige Erfolge auf: Unter anderem ist er amtierender Olympiasieger im Cross Country (Mountainbikerennen). Nun feierte er auf der Straße seinen wohl größten Sieg und schob sich damit auf Rang acht im Gesamtklassement.