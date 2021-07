"Er ist eine Legende für mich": Bei Lasme spielt Drogba immer mit

Die Karriere begann für ihn zwischen den Pfosten. Von dort ging es in den Sturm. Hier will sich Arminias Neuer Bryan Lasme nun in der Bundesliga durchsetzen. Und es von Bielefeld aus seinem großen Vorbild nachmachen.

Gänzlich unbekannt ist die Bundesliga für ihn nicht. Bryan Lasme hat viele Freunde, die bereits dort angekommen sind. "Ich habe ihre Spiele geschaut. So sah ich letzte Saison auch einige Male die Arminia", sagt der französische Stürmer vom FC Sochaux, der in diesem Sommer nach Bielefeld wechselte. Lasme verfolgte den Freiburger Ermedin Demirovic, mit dem er 2018/19 ein Jahr in Sochaux zusammenspielte. Auch Maxence Lacroix, seinen Ex-Teamgefährten, der nach Wolfsburg wechselte. Oder Gladbachs Marcus Thuram, dessen fußballerische Wiege in Sochaux steht.

Und dann ist da auch noch Ibrahima Konaté, der wie Lasme aus der Sochaux-Akademie kam und über Leipzig inzwischen in Liverpool landete. "Er ist wie ein Bruder für mich." Aber Liverpool? Das mache es nun doch etwas schwierig mit der Freundschaft, schmunzelt Lasme, dessen Sympathien auf der Insel dem FC Chelsea gelten.

Was wiederum an Didier Drogba liegt. Der einstige Weltstar, Fußballer des Jahres in Afrika stammt von der Elfenbeinküste - jenem Land, in dem auch Lasmes familiäre Wurzeln liegen. "Drogba ist eine Legende für mich, ein Idol. Ich schaue noch immer Videos von ihm."

In Bielefeld ist die Trikotnummer 11, die Drogba trug, an den Japaner Masaya Okugawa vergeben. "Da habe ich eben die 10 genommen", sagt Lasme, der Bielefelds jüngst so erfolgreichen Franzosen, Jonathan Clauss (inzwischen RC Lens), indes nur vom Namen her kennt. So beliebt wie Clauss jedoch will er bei den Ostwestfalen auch werden. "Ich will viele Tore erzielen, hier glücklich sein und große Dinge mit den Kollegen erreichen. Und ich will eine lange Zeit in der Bundesliga bleiben."

Begonnen hat es für Lasme eigentlich mit Tore verhindern. "Ich habe mit meinen Brüdern das Fußballspielen angefangen. Wegen meiner Größe haben sie mich erst immer ins Tor geschickt." 1,92 Meter misst der Mann, für den Arminia immerhin rund 800 000 Euro hinblätterte. Man sei sich sehr sicher bei Lasme gewesen, sagen die Bielefelder Verantwortlichen. Er habe seine Qualitäten in einer Spielklasse gezeigt, in der es nicht leicht sei, Tore zu schießen, erklärte Trainer Frank Kramer bei der Verpflichtung. "Die französische League 2 ist körperlich sehr hart gewesen, fast immer ging es gegen robuste Verteidiger. Das machte es tatsächlich schwierig", bestätigt Lasme, fügt jedoch hinzu: "Es war letztlich kein Problem für mich."

Konkurrenz zu Klos und Serra - oder doch auf der Seite?

Seine Treffer macht er per Kopf, aus dem Dribbling heraus, per Elfmeter, mal auch aus der Distanz. Am wohlsten fühle er sich in vorderster Front, stößt dort allerdings in Bielefeld auf große Konkurrenten wie Fabian Klos und Janni Serra. "Meine beste Position ist im Zentrum, aber ich kann auch auf der Seite spielen. In Sochaux war das rechts. Mein dortiger Trainer sagte, ich sei schnell, also passe das."

Auf Drogbas Spuren: Traumziel Chelsea

Bis 2025 unterschrieb Lasme bei Arminia. Zeit genug für einen 22-Jährigen, weiter an seinem Traumziel zu arbeiten. Wo das liegt? Natürlich irgendwann einmal beim FC Chelsea. Zur Kultfigur wurde dort schließlich einst Didier Drogba. Und der spielt bei Bryan Lasme im Kopf immer irgendwie mit.