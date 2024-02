"Er ist ein ziemlicher Bulle": Kovac denkt über Behrens "stark nach"

Wird ein Routinier und Jung-Nationalspieler zum "Game-Changer" beim VfL? Mit dem neuen Spieler aus Berlin soll sich die Statik des Spiels bei den Niedersachsen deutlich verändern.

Einblicke in die Hintergründe des Transfers des zentralen Angreifers Kevin Behrens zum VfL Wolfsburg gab Niko Kovac im Vorfeld der Partie am Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim. "Wir waren auf dieser Position unterbesetzt", so der Coach. "Jonas Wind hat Mittelstürmer gespielt, obwohl er eigentlich Zehner ist."

Der Däne, der bisher in dieser Saison neun Tore erzielte und fünf Assists gab, habe es bisher "sehr gut gemacht", aber: "Was uns in der letzten Zeit fehlte, ist die Tiefe. Wir haben nur über unsere Außenstürmer die Tiefe bespielen können, wenig über unseren Mittelstürmer, weil Jonas vom Spielertyp ein Zehner ist. Er kommt immer gerne zum Ball, dann fehlt uns die Tiefe."

Nun hofft Kovac auf eine Veränderung in der Statik des Spiels seiner Mannschaft: "Wenn du Tiefe im Sturm besitzt, hast du schon die Möglichkeit, auch Gegner auseinanderzuziehen. Entsprechend hast du mehr Räume. Das ist das, was uns Kevin bringt, was wir uns von ihm erhoffen."

Schneller als Wind

Mit dem an diesem Samstag 33 Jahre alt werdenden Behrens, dessen Last-Minute-Wechsel am Mittwoch über die Bühne ging, bekomme der VfL einen Spieler, der schon sehr viel in seinem Fußballer-Leben erlebt und sich mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, nach oben gearbeitet habe, so Kovac. "Er hat viele Stationen gehabt. Aber man sieht: Wenn man kontinuierlich arbeitet, wenn man Ziele vor Augen hat, dann kann man alle Ziele auch erreichen."

Attraktiv wird der Routinier für die im Mittelfeld der Tabelle dümpelnden Wolfsburger laut Kovac aus mehreren Gründen: "Er ist ein Spieler, der uns etwas gibt, was wir in der Form noch nicht hatten: Die Durchschlagskraft, die Physis, die Power. Wir sind eine Mannschaft, die das braucht. Und wenn man so einen Stürmer hat, der als Erster die Linie bildet, angreift und attackiert, dann ist das gut. Zumal er richtig gut dasteht."

Von Behrens erwartet der 52-Jährige einen physischen Mehrwert für das Team. "Wir erhoffen uns viel von ihm, mit der Körperlichkeit. Er ist ein Spielertyp, der weh tun kann, ohne dies negativ zu meinen. Er hat eine ganz andere Präsenz, wenn man ihn sieht: Er steht da, ist ein ziemlicher Bulle. Darüber hinaus ist er schneller als Jonas." Diese Vorzüge sollen nun alsbald in Zählbarem münden. "Er hat auch schon vier Tore in dieser Saison geschossen, das ist in 18 Spielen in der Bundesliga nicht so schlecht. Ich hoffe, dass er das eine oder andere Tor hier für uns schießen kann, das brauchen wir im Moment."

"Er ist eine Alternative"

Der Nationalspieler (bisher ein Kurzeinsatz im vergangenen Oktober beim 2:2 in Philadelphia gegen Mexiko) liefert für Kovac das perfekte Soforthilfe-Paket: "Er ist kopfballstark, laufstark, setzt den Gegner unter Druck und macht in der Kabine seinen Job." Konsequenz: Schon gegen die ebenfalls bislang unter ihren Erwartungen gebliebenen Hoffenheimer soll der Neue womöglich als "Game-Changer" zünden, nach Vorstellungen seines neuen Trainers durchaus von Beginn an. "Er ist körperlich fit, hat das letzte Spiel für Union gespielt. Er wird keine Probleme haben, mitzuhalten. Er ist eine Alternative und ich denke stark über ihn nach, ja."