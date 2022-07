"Er ist ein Phänomen": Wunderlich trifft historisch

Nach dem hart erkämpften Auftaktsieg gegen Hannover 96 war die Freude bei Zweitliga-Rückkehrer 1. FC Kaiserslautern entsprechend groß. Wäre es nach dem Coach gegangen, wäre das goldene Tor zum 2:1 indes womöglich gar nicht gefallen.

"Schöner kann es nicht sein", schwärmte Thomas Hengen nach dem Erfolg bei "Sky", zumal den FCK die Partie trotz langer Führung am Ende beinahe noch entglitten wäre. Denn nach dem 1:1 der 96er in der 80. Minute drängten die Gäste zunächst sogar ihrerseits auf das 2:1. "Nach den Wechseln hat man ihre Qualität gesehen, es kamen Spieler von der Bank, die anderswo allesamt Stammspieler wären. Da hätte das Spiel kippen können", konstatierte Lauterns Geschäftsführer Sport.

In der ersten Hälfte allerdings war der Spielplan von Dirk Schuster und seinen Spieler zunächst exzellent aufgegangen: "Wir wollten die Sechser und Zehner aus dem Spiel nehmen, scharf anlaufen und den Gegner unter Stress setzen. Da haben wir nicht allzu viel zugelassen. Am Ende hätte ich das Unentschieden aber sofort unterschrieben und habe mir sogar zwischenzeitlich gedacht, warum wir die Ecke vor dem 2:1 nicht kurz ausführen, um noch Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber so ist es mir natürlich deutlich lieber", meinte der Coach lächelnd.

Kraus und das "Phänomen" Wunderlich

Früh im Spiel hatte zunächst der älteste Spieler auf dem Feld das erste Tor der Zweitliga-Saison 2022/23 erzielt, Lauterns Mike Wunderlich, der seinen Treffer so erklärte: "Wir wollten Nadelstiche setzen, Terrence Boyd setzt den Abwehrspieler (Julian Börner, dem dann ein Fehlpass unterlief; Anm. d. Red.) brutal unter Druck, wir sind mit zwei Mann vorne und machen so das Tor." Mit 36 Jahren und 112 Tagen wurde Wunderlich gar zum ältesten Lauterer Spieler, dem ein Liga-Tor gelang. Er löste damit Wolfgang Funkel ab, der 1994 mit 36 Jahren und 45 Tagen in der Bundesliga getroffen hatte.

"Mit einem Punkt wären wir auch zufrieden gewesen. Den Lucky Punch haben wir uns aber erarbeitet", konstatierte Wunderlich angesichts der am Ende verbesserten Niedersachsen. "Wir konnten es nicht über 90 Minuten gut verteidigen, haben es aber insgesamt gut gemacht", meinte auch Siegtorschütze Kevin Kraus, der gleich auch noch ein Lob für Wunderlich übrig hatte: "Mike ist sehr fit, er ist ein Phänomen, der läuft auch im Training immer vorneweg. Das ist schon ein Leader für die Mannschaft."

Hengen will weitere Verstärkungen

Trotz des Erfolgs fahnden Hengen und der FCK aber weiter nach Verstärkungen auf den Transfermarkt. "Wir haben betont, dass wir im Plan sind, aber das wir in jedem Mannschaftsbereich außer bei den Torhütern noch nachlegen wollen. Gerade auch im Tempobereich, das hat man auch heute gesehen. In Abwehr, Mittelfeld und eventuell auch vorne haben wir noch etwas zu tun."