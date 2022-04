"Er ist ein Draufgänger": Kramer glaubt an Wimmer

Die Partie in Wolfsburg wird für Arminias Shooting-Star zweifellos zu einer ganz besonderen. Die bange Frage: Schießt er sich gegen seinen mutmaßlich neuen Klub vielleicht selbst ein Stück in Richtung 2. Liga?

Keine Frage, es gab schon unbeschwertere Phasen in der Karriere des Patrick Wimmer. Erstmals seit seinem Wechsel in die Bundesliga musste der quirlige Offensivspieler in den vergangenen Wochen erleben, dass die Bäume sportlich nicht in den Himmel wachsen. Eine im wörtlichen Sinne schmerzhafte Erfahrung, die mit der Bielefelder 0:1-Heimniederlage gegen Augsburg Anfang März begann, als es der Gegner ganz offensichtlich darauf anlegte, dem 20-Jährigen mit - nicht immer gesunder - Härte den Zahn zu ziehen, was schließlich gelang. Es folgte eine Talfahrt für Arminias Top-Scorer (drei Tore, acht Assists im Saisonverlauf), mit dem unglücklichen Höhepunkt am vergangenen Samstag gegen Stuttgart (1:1). Erst verursachte Wimmer mit seinem Handspiel einen Elfmeter, den der VfB zum 0:1 nutzte. Dann lief das Spiel bis zu seiner Auswechslung doch mehr oder weniger an ihm vorbei - kicker-Note: 4,5.

Kramer glaubt an seinen Schützling

Wimmers Durchhänger mag niemand auf Bielefelder Seite mit den Entwicklungen rund um den Spieler abseits des Platzes in Verbindung bringen. Hier sickerte unlängst durch, dass sich der Österreicher, der bei der Unterschrift im vergangenen Jahr bei Arminia eine Ausstiegsklausel aus seinem bis 2025 laufenden Vertrag erhalten hat, bereits mit dem VfL Wolfsburg über einen Wechsel zur neuen Saison einig ist.

Ausgerechnet jetzt müssen die Bielefelder im Abstiegskampf bei den ebenfalls noch gefährdeten Niedersachsen antreten. Pikante Frage: Schießt sich Wimmer dort vielleicht selbst ein Stück Richtung 2. Liga, indem er gegen seinen künftigen Klub trifft? "Er ist ein Draufgänger, er macht sich keinen Kopf", ist sich der Bielefelder Trainer Frank Kramer sicher, auf einen gedanklich frei aufspielenden Schützling vertrauen zu können. Auch der Fauxpas im Spiel gegen Stuttgart habe diesen schließlich nicht aus der Bahn befördert. "Er ist trotzdem weiter ins Dribbling gegangen. Das alles wird ihn nicht umwerfen."

"Gewisse Frechheit" ist wichtig

In den letzten Spielen wird es zudem auch Wimmers Anliegen sein, dem Verein, der ihm in Deutschland als Sprungbrett diente, bestmöglich zu helfen. Laut Kramer besonders wichtig: Präzision, Klarheit und "die gewisse Frechheit, die der Patrick auch hat". Vor allem im letzten Drittel und vor dem Tor, "wo der Gegnerdruck am größten ist". Des Trainers Erkenntnis: "Es dort klar und sauber zu Ende zu spielen, ist die schwerste Disziplin im Fußball auf diesem Niveau." Wimmer hat schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er sie beherrscht.