"Er ist ein Champion": Sergio Rico offenbar aus dem Koma erwacht

Sergio Rico ist offenbar aus dem Koma erwacht. Der ehemalige spanische Nationaltorhüter war bei einem Reitunfall Ende Mai schwer gestürzt.

Die Ehefrau des 29-Jährigen bestätigte dem spanischen Sender "Telecinco" am Montag: "Ja, nach und nach macht er Fortschritte." Er sei ein "Champion", betonte Alba Rico vor dem Krankenhaus Virgen del Rocio in Sevilla.

Sergio Rico, der derzeit bei Paris St.-Germain unter Vertrag steht, hatte am 28. Mai einen schweren Reitunfall gehabt. Nach Angaben der Familie war er gestürzt, weil das Pferd durchgegangen war. Rico sei bei dem Unfall am Boden vom Tier am Kopf getreten und dabei schwer verletzt worden, hatte es damals geheißen.

Nachdem er bereits einige Tage schon mal bei Bewusstsein gewesen war, hatten die Ärzte Rico, der auch für den FC Sevilla, den FC Fulham und den RCD Mallorca schon im Tor stand, erneut sedieren müssen. "Die Wahrheit ist, dass wir ein bisschen mehr Licht sehen", sagte seine Frau nun.

Rico gewann mit Sevilla dreimal die Europa League und stand im Jahr 2016 einmal bei der spanischen Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Im selben Jahr reiste er auch als dritter Torhüter zur EM nach Frankreich.