"Er ist ein alter Hase": Schusters Loblied auf Rostocks Trainer Schwartz

Wenn der 1. FC Kaiserslautern am Samstagnachmittag auf Hansa Rostock trifft, sind es die Gäste, für die eine Menge auf dem Spiel steht. Der Tabellenvorletzte braucht jeden Punkt für den Klassenerhalt - und hat dabei einen Trainer an der Seitenlinie, auf den FCK-Coach Dirk Schuster sehr große Stücke hält.

Dirk Schuster (li.) traf Alois Schwartz bereits in der Vorrunde, als er noch in Sandhausen tätig war. IMAGO/Jan Huebner

In der Vorrunde sind sie sich schon einmal begegnet. Als der SV Sandhausen an einem Sonntagnachmittag Anfang September auf den 1. FC Kaiserslautern traf, da standen sich Dirk Schuster und Alois Schwartz zum ersten Mal in dieser Saison gegenüber und gingen nach 90 umkämpften Minuten mit einem torlosen Unentschieden auseinander. An Samstag kommt es nun zum Wiedersehen - allerdings unter veränderten Vorzeichen, denn seit ein paar Wochen arbeitet Schwartz nicht mehr für Sandhausen.

Im Zuge des Abstiegskampfs hat sich der SVS Mitte Februar von Schwartz getrennt, inzwischen sitzt der 56-Jährige bei Rostock auf der Bank und ist nun mit Hansa auf dem Betzenberg zu Gast. "Er ist ein alter Hase", sagt Kaiserslauterns Coach Dirk Schuster und nennt seinen Gegenüber "einen ausgezeichneten Trainer, der alle Situationen in der 2. Liga schon erlebt hat".

Schwartz sei, so Schuster, "ein absolut erfahrener Fachmann", der "schon viele Mannschaften vor dem Abstieg bewahrt" habe und deshalb "mit allen Wassern gewachsen" sei - deshalb müsse sich der FCK auf einiges gefasst machen.

In Schusters Augen "trügt" Rostocks Tabellenplatz

Während sich die Pfälzer als Tabellensiebter jenseits der Auf- und Abstiegszone wiederfinden, geht es für Rostock in den verbleibenden fünf Spielen um nicht weniger als die Zweitliga-Existenz. Hansa ist Vorletzter und braucht jeden Punkt für den Klassenerhalt - Schuster warnt deshalb: "Die Rostocker werden alles daran setzen, das Spiel hier zu gewinnen."

In den ersten drei Partien unter Schwartz ist die Kogge leer ausgegangen, doch zuletzt gab es ein 2:0 gegen Fürth. Dass Hansa trotzdem nach wie vor auf Rang 17 steht, "trügt etwas", betont Schuster - schließlich weiß er, welche Wucht Rostock auf dem Feld entfalten kann und vor allem, welch' raffinierter Trainer draußen an der Seitenlinie steht.