"Er ist eben stärker als ich": Guardiola und Klopp scherzen über Darwin-Vorfall

Nach der Partie zwischen Manchester City und Liverpool kam es zu einem Wortwechsel zwischen Darwin Nunez und Pep Guardiola. Beide Trainer reagierten mit Humor auf die Szene.

Was überhaupt der Anlass war, ist nicht so recht klar. Fest steht aber: Nach dem 1:1 zwischen ManCity und Liverpool kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Reds-Angreifer Darwin und Pep Guardiola. Jürgen Klopp musste seinen Schützling sogar zurückhalten, um einen Eklat zu verhindern.

Auf der anschließenden Pressekonferenz wurde der Vorfall thematisiert, Guardiola war aber nichts zu entlocken. Die Frage war noch gar nicht zu Ende gestellt, da sagte der Spanier schon. "Es ist nichts passiert", was er ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch klopfend noch mehrere Male wiederholte. Und dass Klopp Darwin festgehalten habe? "Er ist eben stärker als ich", sagte der ManCity-Coach mit einem Grinsen - Thema abgehakt.

Auch Klopp ließ den Reporter bei der Frage nach Darwin gar nicht erst ausreden. "Das hat doch nichts mit einer erbitterten Rivalität zu tun. Ich weiß nicht, was Sie daraus machen wollen. Das ist keine erbitterte Rivalität, sondern eine Rivalität." Auch von einer "historischen erbitterten Rivalität" wollte er nicht wissen. "Ich glaube nicht, dass Darwin Nunez irgendwas darüber weiß", scherzte Klopp.

Ich war gar nicht beteiligt - überraschenderweise. Jürgen Klopp

Es seien aber natürlich "Emotionen" verantwortlich gewesen. "Ich bin aber ehrlich gesagt nicht derjenige, der das erklären kann, weil ich gar nicht beteiligt war - überraschenderweise", sorgte der für seine impulsive Art bekannte Klopp gleich nochmal für ein paar Lacher bei der Pressekonferenz. "Ich liebe sie beide und habe versucht, die Situation zu beruhigen, ohne hundertprozentig zu wissen, was los war, weil ich kein Wort verstanden habe. Das war's."

"Unglaublich gut" vs. "nicht gut, aber okay"

Über das Spiel sagte Guardiola, dass sein Team nur "sehr wenige Chancen" zugelassen habe. "Liverpool ist eine Mannschaft, die Chancen kreieren will. Wie viele haben sie heute gehabt? Sieben, acht oder neun? Heute waren wir in allen Bereichen unglaublich gut." Anders hatte Klopp das Spiel seiner Mannschaft eingeordnet, er hatte die Leistung als "nicht gut, aber okay" bezeichnet.