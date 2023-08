"Er hat Spaß daran und er will das": DBB verlängert mit Bundestrainer Herbert

Der Deutsche Basketball-Bund hat den Vertrag mit Bundestrainer Gordon Herbert verlängert.

Der DBB ist hochzufrieden mit Gordon Herbert, wie Präsident Ingo Weiss am Donnerstagabend im Rahmen einer digitalen Medienrunde verriet. Und daher haben Verband wie Bundestrainer bereits im Vorfeld der nahenden Weltmeisterschaft in Fernost den Vertrag verlängert. Die neue Laufzeit reicht bis 2025, somit bis zur kommenden Europameisterschaft in Lettland, Finnland, Zypern und Polen.

"Gordie hat sich sehr schnell bekannt und gesagt: Er hat Spaß daran und er will das", sagte Weiss und ergänzte: "Für mich ist es wichtig, dass wir eine lange Strecke zusammen gehen." Laut Weiss, der keinen anderen Kandidaten als Herbert "auf dem Zettel hatte", sei es auch nicht ausgeschlossen, dass der 64 Jahre alte Kanadier sogar noch länger Chefcoach bleibt: "Wenn es nach mir geht, werden wir auch noch weiter zusammenarbeiten. Kontinuität bringt am Ende des Tages Erfolg."

"Riesen-Vorteil": Günther gratuliert

Ex-Nationalspieler Per Günther, als Experte für "MagentaSport" tätig, gratulierte dem DBB zur Vertragsverlängerung mit Herbert und sprach von einer "Vertrauensbeziehung" zwischen dem Trainer und seinen Nationalspielern. Dies sei ein "Riesen-Vorteil" mit Blick auf die WM. "Umso länger man das mit Coach Herbert durchziehen kann, desto besser", so der frühere Ulmer Günther.

Herbert (64) ist seit 2021 Bundestrainer beim DBB, zuvor arbeitete der Kanadier mit finnischem Pass viele Jahre auch in Deutschland auf Klubebene, wurde zum Beispiel 2004 mit Frankfurt Deutscher Meister.

Hamburg, Abu Dhabi, Fernost

Deutschland reist als EM-Dritter ambitioniert nach Asien, wo die Auswahl in der Gruppenphase auf Co-Gastgeber Japan, Australien und Finnland trifft. Unter Herbert soll zudem die Qualifikation für das olympische Turnier 2024 in Paris gelingen.

Aktuell steht am Wochenende noch der Supercup in Hamburg danach, danach reist der DBB-Tross weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo das Team in Abu Dhabi - "quasi auf halber Strecke" zum WM-Ort, wie Weiss erklärte - auf die Titelanwärter Griechenland und USA treffen wird (beide Spiele im Free-TV bei "MagentaSport").