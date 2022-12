"Er hat sich top entwickelt": Siersleben kehrt nach Wolfsburg zurück

Der VfL Wolfsburg plant bereits den Kader für die kommende Saison. Dabei soll Tim Siersleben eine Rolle spielen - der Innenverteidiger kehrt von seiner zweijährigen Leihe aus Heidenheim zurück und könnte eine aktuell bestehende Lücke im Wolfsburger Aufgebot schließen.

Die Pläne auf der linken Innenverteidigerposition waren eigentlich andere. Im Sommer fahndete der VfL Wolfsburg intensiv nach einem weiteren Linksfuß für die Abwehr, da mit Micky van de Ven lediglich ein Gelernter für diese Rolle im Kader stand. Doch als sich die Kandidaten David Carmo (wechselte stattdessen von Braga zum FC Porto) und Mattia Viti (von Empoli nach Nizza) als zu teuer erwiesen, verzichteten die Niedersachsen auf einen Transfer. Ein Risiko, das sich vollauf bezahlt gemacht hat. Denn: Van de Ven entwickelte sich zum Stammspieler, verpasste keine Minute, stand sogar im erweiterten WM-Aufgebot der Niederländer und deutet an, zu einem Top-Verteidiger reifen zu können. Die immer noch bestehende Lücke hinter dem 21-Jährigen könnte nun ein Wolfsburger Leihspieler schließen: Tim Siersleben.

VfL-Sportdirektor Schäfer zufrieden: "So, wie wir es uns wünschen"

"Tim wird im Sommer zu uns zurückkehren", sagt VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer zum kicker, "er hat sich top entwickelt in Heidenheim." Im Sommer 2021 verlieh Wolfsburg den Innenverteidiger, der 2016 aus Magdeburg zum VfL-Nachwuchs wechselte, für zwei Jahre an den FCH, wo dieser wie gewünscht vorangekommen ist. "Das erste Jahr war sicher sehr lehrreich für ihn", blickt Schäfer auf eine Saison zurück, in der Siersleben in der 2. Liga auf 15 Einsätze (sechsmal über 90 Minuten) kam. In dieser Spielzeit absolvierte er nun elf von 15 möglichen Partien und stand bereits siebenmal über die volle Distanz auf dem Feld. "Nun", sagt Schäfer, "hat er den nächsten Schritt gemacht." Der Siersleben zurück nach Wolfsburg führt. Der Wolfsburger Sportdirektor, der im Februar zum Geschäftsführer aufsteigt, ist zufrieden: "Das ist eine erfolgreiche Leihe, so, wie wir es uns wünschen."

Siersleben ist gereift und bekommt die Chance, sich künftig in der Bundesliga zu zeigen. Eine Ligapartie für den VfL hat er bereits absolviert, am letzten Spieltag der Saison 2020/2021 debütierte er unter Trainer Oliver Glasner gegen Mainz (2:3). Anschließend folgte der Schritt nach Heidenheim, wo ihm im November beim 4:3-Sieg in Sandhausen per Kopf das erste Profitreffer gelang. In Wolfsburg steht der 22-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.