"Er hat sehr gut trainiert" - Warum Schick gegen Bremen trotzdem fehlt

Die Partie am Samstag in Bremen war der Zielkorridor für Patrik Schick. Doch der Mittelstürmer muss noch auf sein Comeback warten, obwohl er "sehr gut trainiert", wie sein Trainer Xabi Alonso betont.

Einmal muss er sich noch gedulden. "Patrik hat sehr gut trainiert, aber wir wollen ihm ein bisschen mehr Zeit geben. Er ist morgen nicht im Kader", erklärte Xabi Alonso am Freitag, dass sich das Comeback von Patrik Schick nach seinem Muskelfaserriss in der Wade noch um ein paar Tage verschiebt. "Das Ziel ist, dass er am Donnerstag für das Spiel in Häcken im Aufgebot ist."

Im fünften Gruppenspiel in der Europa League in Schweden, bei dem Bayer sich endgültig Platz 1 und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale sichern kann, darf der zuvor fast ein ganzes Jahr lang wegen Adduktorenproblemen fehlende Torjäger auf seine Rückkehr hoffen.

Noch nicht in Bremen, denn bei Schick möchte sein Trainer aufgrund von dessen Verletzungsgeschichte Vorsicht walten lassen. "Wir wollen mit ihm die richtigen Schritte nehmen - nicht zu schnell, weil wir ihn in der besten Form brauchen im Dezember und auch im Januar", betont Xabi Alonso.

Ein weiterer Rückschlag wäre fatal bei dem Vorhaben, den tschechischen Nationalspieler ab Januar wieder in Topform zu haben. Dann wird Mittelstürmer Victor Boniface wegen des Afrika-Cups (13.1. bs 11.2.) wie Nathan Tella (beide Nigeria), Edmond Taposba (Burkina Faso), Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) und Amine Adli (Marokko) womöglich für fünf Bundesligapartien fehlen.

Auch bei Arthur wird vor allem an 2024 gedacht

Also sagt Xabi Alonso: "Wir warten ab, aber er hat gut trainiert. Er ist froh, er ist stark, aber wir lassen uns nicht hetzen." Was in gleichem Maße auch für den brasilianischen Nationalspieler Arthur nach dessen Muskelsehnenverletzung gilt.

Der 20-Jährige, der momentan individuell trainiert, "ist nahe dran, vielleicht absolviert er nächste Woche Teile des Mannschaftstrainings", gibt Xabi Alonso einen positiven Ausblick, bremst aber sogleich: "Er hatte eine ernsthafte Verletzung. Der Plan ist, den Dezember zu nutzen, damit er nächstes Jahr in einer perfekten Verfassung ist."

Was aber nicht bedeutet, dass der auf beiden Seiten einsetzbare Außenverteidiger in diesem Jahr nicht mehr spielen wird. "Es geht ihm viel besser. Er hat eine gute Einstellung, arbeitet hart", lobt der Trainer den Sommereinkauf und erklärt: "Gerade fährt der Zug sehr schnell, um aufzuspringen. Das ist nicht einfach nach einer schweren Verletzung."

Xabi Alonso verweist auf Piero Hincapie und Robert Andrich, die jeweils nach einem Mittelfußbruch im Mai beziehungsweise Juni auch einige Wochen brauchten, um wieder konkurrenzfähig zu sein. "Das ist normal. Das war bei Piero so und auch bei Rob, die jetzt bereit sind zu spielen", erklärt der Trainer. "Bei Arthur brauchen wir noch Zeit." Weil der Brasilianer im neuen Jahr richtig liefern soll, wenn die Schlagzahl mit stärkeren Gegnern in der Europa League noch höher wird als sie jetzt schon ist. Dann soll Arthur zum Faktor werden.

"Wir haben große Erwartungen in seine Qualität, sein Tempo, seine Wettkampfmentalität. Wir brauchen ihn im Dezember, aber vielleicht ist es da noch zu früh. Aber wir brauchen ihn sicher im Januar und die Monate danach." So wie Schick. Weshalb Xabi Alonso und Bayer 04 bei beiden Rückkehren lieber ein Spiel länger warten als einen der beiden zu früh ins Rennen zu schicken.