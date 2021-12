"Er hat großes Glück gehabt": Streich gibt Entwarnung bei Nico Schlotterbeck

Freiburgs Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat sich beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim offenbar nicht schwerer verletzt. Coach Christian Streich gab am Sonntag Entwarnung.

"Ich glaube, er hat großes Glück gehabt - und wir auch", sagte Streich in einem am Sonntagmittag aufgezeichneten SWR-Interview. "Der Nerv war irritiert, er hatte kurz den Fuß nicht gespürt. Das hat sich sehr gebessert, er kann schon wieder normal gehen. Daher sieht es so aus, als ob er wirklich Glück hatte."

Schlotterbeck hatte sich die Verletzung bei einer riskanten Rettungsaktion gegen Hoffenheims Georginio Rutter im zweiten Durchgang zugezogen und musste daraufhin lange behandelt werden. Den Platz konnte er nur von Betreuern gestützt verlassen. Bilder, die Schlimmeres vermuten ließen.

Nun aber machte Streich sogar Hoffnung auf eine sehr baldige Rückkehr des Leistungsträgers. "Es kann sogar sein, dass er am Mittwoch spielen kann", so der Coach. "Das ist sehr erfreulich." Die Breisgauer sind am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Gast bei Union Berlin - dem Klub, für den Schlotterbeck in der vergangenen Saison auf Leihbasis auflief.