"Er hat diesen Spaß am Fußball zurückgewonnen"

Für die Champions League hat es nicht gereicht, für die Nationalmannschaft schon? Über den Fußballer Mario Götze (29) in Eindhoven.

Das Timing für einen Mario-Götze-ist-wieder-da-Text könnte ein bisschen besser sein. Heute wird sich wohl auch Mario Götze nicht so sehr freuen können, dass er wieder Mario Götze sein kann. "Schon bitter" fand er selbst, dass das am Dienstag mit der Champions League nichts wurde.

Trotz einer Stunde Überzahl hatte es seine PSV gegen Benfica nicht geschafft, zumindest ein Tor für die Verlängerung zu erzielen. "Am Ende lag es ein bisschen an der Effizienz", resümierte Götze bei "Amazon Prime" nach dem 0:0 im Rückspiel und dem 1:2 in Lissabon. "Wenn man sieht, wie wir dort gespielt haben und hier. Die Enttäuschung ist riesig. Wir haben ein Jahr daran gearbeitet."

Und nichts wurde es. Obwohl gerade Götze alles versucht hatte. "Er war einer der wenigen, der Präzision, der Ideen auf dem Platz hatte", urteilte Experte Patrick Owomoyela. "Benfica hat das aber auch gut verteidigt", meinte PSV-Coach Roger Schmidt, der vor dem Spiel noch enthusiastisch mitgemacht hatte bei den Lobeshymnen auf den wiedererstarkten Götze.

Er verliert nie den Ball. Madueke über Götze

Ausgerechnet Borussia Dortmund hat mitgeholfen, dass seit Wochen wieder nur noch über den Fußballer Götze gesprochen wird und nicht mehr über gesundheitliche Probleme, Probleme mit Lucien Favre oder sonst was.

Ein Jahr nach dem Abschied vom BVB ist Götze in Eindhoven "wieder in die Spur gekommen", wie Hansi Flick kürzlich sagte und damit ein Thema aufmachte, das eigentlich keins mehr war. Götze in der Nationalmannschaft? Das hat es seit fast vier Jahren nicht mehr gegeben. "Ich freue mich sehr für ihn", sagte Mario Gomez vor dem Spiel am Dienstag. "Er hat wieder dieses innere Strahlen."

Und sogar das äußere (den späten Dienstagabend mal ausgeklammert). Götze wirkt frischer, fitter, spritziger. "Er hat den Spaß am Fußball zurückgewonnen", so Schmidt über den Spieler, den er selbst erst nach Eindhoven gelockt hatte. "Mit so einem Spieler werden alle Spieler auf dem Platz besser. Er hat Selbstvertrauen, hat diese Wertschätzung, ein ganz wichtiger Spieler zu sein, gesetzt zu sein. Ich glaube, er ist angekommen."

Der Malen-Verkauf nach Dortmund hat Götze geholfen

Die Saison ist zwar erst wenige Wochen alt, Götze hat aber schon jetzt fast so viele Pflichtspieltore auf dem Konto (vier) wie in der gesamten Vorsaison (sechs). Und daran hat der BVB einen nicht unerheblichen Anteil. Durch den Wechsel von Donyell Malen von der PSV nach Dortmund ist das Spiel zugeschnitten auf Spielmacher Götze, der jetzt auch wieder Spielmacher im Zentrum sein kann und nicht mehr auf die Außen rücken muss.

Spaß bei der Arbeit: Mario Götze. Getty Images

Er lässt sich im Aufbau fallen, holt sich die Bälle ab. "Und wenn du ihm den Ball gibst", sagt Mitspieler Noni Madueke, "weißt du, dass du ihn in hervorragender Weise zurückbekommst. Jeder sieht, wie gut und wichtig Mario für uns ist. Er verliert nie den Ball, und er macht mich auch besser. Wenn ich anfange zu rennen, wird der Ball sicher kommen."

Nur Götze, der kürzlich unter anderem zum 4:0-Endstand beim Supercup-Sieg gegen Ajax traf, bleibt bescheiden. "Wir haben gute Spieler dazubekommen und können an Details arbeiten. Der Trainer brauchte auch Zeit, um seine Philosophie zu vermitteln. Das ist gelungen."