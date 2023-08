Er coachte Guardiola schon: ManCity vermeldet neuen Co-Trainer

Kurz vor dem Pflichtspielstart hat Manchester Citys Coach Pep Guardiola einen neuen Co-Trainer gefunden: Juanma Lillo kehrt aus Katar zurück.

Neben Ilkay Gündogan (ablösefrei zum FC Barcelona) und Riyad Mahrez (für rund 35 Millionen Euro zu Al-Ahli) ereigneten sich die wichtigsten Abgänge bei Manchester City in diesem Sommer-Transferfenster im Trainerteam: Pep Guardiola verlor mit Rodolfo Borrell, der nach sieben Jahren an der Seite des Katalanen als Sportdirektor beim MLS-Klub Austin FC anheuerte, und Enzo Maresca, der neuer Cheftrainer bei Absteiger Leicester City wurde, gleich zwei Co-Trainer. Jetzt ist zumindest eine der beiden Lücken geschlossen.

Wie der Triple-Sieger am Freitag bekanntgab, wird Juanma Lillo wieder Assistent Guardiolas. Der 57 Jahre alte Spanier hatte diese Rolle bereits im Sommer 2020 übernommen, sich zwei Jahre später aber Richtung Katar verabschiedet, wo er wenige Monate vor der WM Meister Al-Sadd übernahm. Zuvor war er unter anderem Chefcoach bei Real Sociedad oder Vissel Kobe (Japan) und Co-Trainer von Jorge Sampaoli in Sevilla gewesen. Kurios: 2005/06 trainierte Lillo sogar eine Saison lang Guardiola, als dieser seine Karriere in Mexiko bei Dorados de Sinaloa ausklingen ließ.

Guardiola: "Ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben"

"Juanma sieht Dinge, die sonst niemand in diesem Spiel sieht", sagte Guardiola am Freitag. "Er versteht den Fußball auf einer unglaublichen Ebene, daher ist er die perfekte Person an meiner Seite. Sein Wissen über den Fußball, seine Intelligenz und seine Menschlichkeit machen ihn zu einem ganz besonderen Menschen in meinem Leben, und wir haben eine gemeinsame Ideologie. Er ist ein Freund, ein Kollege und eine Inspiration. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass er wieder bei Manchester City ist. Seine Vorbereitung auf Spiele ist absolut erstaunlich. Ich weiß, dass er das Niveau anheben wird."

Ob er sich schon daran gemacht hat, den FC Arsenal zu analysieren? Schon am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) startet ManCity im Community Shield gegen die Gunners in die neue Saison. Normalerweise trifft im englischen Supercup der Meister auf den FA-Cup-Sieger, doch weil ManCity beide Titel eingeheimst hatte, geht es in Wembley gegen Vizemeister Arsenal.