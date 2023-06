"Er brennt darauf": Ingolstadt verpflichtet Torwart Williams

Vizemeister ERC Ingolstadt komplettiert sein Torhüter-Trio mit Devin Williams.

Der 27-Jährige kommt aus der 2. Liga von den Eisbären Regensburg und unterschreibt in Ingolstadt einen Zweijahresvertrag, wie der DEL-Klub am Donnerstag mitteilte.

Der Amerikaner, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, soll zusammen mit Michael Garteig die Gegentore verhindern. Lukas Schulte aus dem eigenen Nachwuchs ist dritter Torhüter. Jonas Stettmer, der als dritter Schlussmann der Ingolstädter in der Finalserie um die Meisterschaft, die der ERCI letztlich 1:4 verlor, zum Einsatz kam, wechselte zu den Eisbären Berlin.

"Devins Arbeitseinstellung ist erstklassig. Er musste sich bei all seinen Stationen behaupten und hat sowohl in der DEL2 als auch in der Slowakei sowie in Nordamerika immer gute Leistungen gezeigt. Jetzt brennt er darauf, die Herausforderung DEL anzugehen", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Neuzugang.

"Was sich in Ingolstadt seit dem vergangenen Sommer entwickelt hat, gibt mir das Gefühl, dass es perfekt zu mir passt", meinte Williams, der künftig die Rückennummer 31 auf dem Trikot haben wird. "Wir haben eine außergewöhnlich gute Mannschaft, ein großartiges Trainerteam und ich möchte nicht nur gemeinsam mit dem Team wachsen, sondern auch mein Spiel steigern."