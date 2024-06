"Er brennt auf den nächsten Schritt": Haching holt Winklbauer

Die SpVgg Unterhaching hat sich die Dienste von Thomas Winklbauer gesichert. Der 25-jährige Offensiv-Allrounder kommt ablösefrei aus der Regionalliga und will nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

In der Saison 2022/23 spielte Unterhaching noch in der Regionalliga und damit gegen Thomas Winklbauer (re.). IMAGO/foto2press

Nachdem die SpVgg Unterhaching mit Innenverteidiger Ben Schlicke von der SpVgg Greuther Fürth bereits Anfang Mai den ersten Sommer-Neuzugang unter Dach und Fach gebracht hatte, wurde der Drittligist nun erneut auf dem Transfermarkt aktiv.

Für die Offensive wurde Allrounder Thomas Winklbauer ablösefrei von Regionalligist Wacker Burghausen verpflichtet. Der 25-jährige Angreifer unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bis 2026 in der Vorstadt.

"Thomas hat mit seinen zehn Treffern in der vergangenen Saison bereits bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht", sagte Sportdirektor Markus Schwabl am Montag. Winklbauer sei in der Offensive variabel einsetzbar und das dem Klub sehr wichtig gewesen. "Ob auf dem Flügel oder im Sturmzentrum, er bringt Erfahrung auf mehreren Positionen mit", erklärte Schwabl.

Schwabl: "Ein absoluter Gewinn für die Spielvereinigung"

Außerdem sei den Hachingern "die charakterliche Komponente enorm wichtig. Thomas ist ein bodenständiger, demütiger Typ, der darauf brennt, den nächsten Schritt in der 3. Liga zu gehen und kommt zudem noch aus der Region. Aus diesen Gesichtspunkten ist er ein absoluter Gewinn für die Spielvereinigung", meinte Schwabl.

Ausgebildet wurde Winklbauer im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg und später beim SV Wacker Burghausen, wo er 2017 den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. Nach einem zweijährigen Engagement beim TSV Buchbach (2020 bis 2022) kehrte er wieder nach Burghausen zurück. Insgesamt kommt er auf 118 Regionalliga-Spiele, in denen ihm 44 Scorerpunkte gelangen.

Winklbauer: "Das familiäre Gefühl hat mich sofort überzeugt"

Daran will Winklbauer in der 3. Liga im Team von Marc Unterberger anknüpfen: "Ich freue mich sehr, in Zukunft für einen bayerischen Traditionsverein wie die Spielvereinigung Unterhaching spielen zu dürfen. Das familiäre Gefühl, welches mir von den Verantwortlichen hier von Anfang an vermittelt wurde, hat mich sofort überzeugt. Ich werde alles dafür geben, die Ziele des Vereins durch meine Leistungen unterstützen zu können."