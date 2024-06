Er beeindruckte Rangnick und düpierte Gladbach: Das ist FC-Coach Struber

Er arbeitete in England, Österreich und den USA. Nun wird Gerhard Struber erstmals in Deutschland an der Seitenlinie stehen. Er könnte perfekt zum 1. FC Köln passen, muss aber auch einige Baustellen beseitigen.

Etwa 30 Minuten fährt man mit dem Auto von Salzburg in Richtung Süden nach Kuchl. Deswegen ist es kein Wunder, dass die Fußballer von RB Salzburg hin und wieder dort zu einem Testspiel gastieren. Im November 2012 ist das auch so: Roger Schmidt ist da noch Trainer bei RB und bestreitet mit seinem Team ein Testspiel vor malerischem Alpenpanorama. Natürlich sind die Profis klar überlegen und gewinnen 7:1, doch zur Pause hält der damalige Viertligist noch ein wackeres 2:1. Das registriert auch Ralf Rangnick, der nach dem Abpfiff den Kuchl-Coach aufsucht.

Der verkauft zu dem Zeitpunkt im Hauptberuf Versicherungen und trainiert seinen Heimatverein eigentlich nur aus alter Verbundenheit. Aber der junge Coach hat Rangnick offenbar imponiert: Der damalige Sportdirektor der Salzburger überredet Gerhard Struber dazu, es hauptamtlich als Trainer zu versuchen.

Struber übernimmt mitten in der Krise

Ganz neu ist diese Aufgabe für Struber nicht: Der gebürtige Kuchler hatte bereits in der Jugend von RB gearbeitet, sich aber dann auf seinen Job konzentriert. Und eigentlich nur den SV Kuchl nochmal übernommen, um ihn vor dem Abstieg zu retten. Was auch gelang - und zehn Jahre später irgendwie dazu führte, dass Struber nun der große Hoffnungsträger des 1. FC Köln ist.

Am Mittwochmorgen wurde er von den Kölnern vorgestellt, der 47-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026. Seine Mission ist nicht weniger als die sportliche Wiederbelebung der Geißböcke. Und womöglich auch darüber hinaus. Denn nach der noch bis Januar 2025 gültigen Transfersperre durch die FIFA und den siebten Abstieg der Klubgeschichte schmort der Verein seit Monaten in einer der schwersten Krisen seiner Historie.

Die Fantasie vom Angriff auf die Spitze

"Positivität" ist deshalb eines der wichtigsten Kriterien, die Sport-Geschäftsführer Christian Keller seinem neuen Coach zuschreibt. Dass Keller zuletzt die U-21-Nationalspieler Eric Martel und Jan Thielmann, Abwehrspieler Timo Hübers und Offensiv-Routinier Mark Uth halten konnte, stärkt seine Position. Keller hat zumindest das ganz große Auseinanderbrechen des Kaders verhindert, Profiverträge für U-17-Weltmeister Fayssal Harchaoui und Defensiv-Hoffnung Julian Pauli heizen die Fantasie auf einen Angriff auf die Zweitliga-Spitze zusätzlich an.

Ob der Kader zur Spielidee des ehemalige Mittelfeldspielers, der mit Mitte 20 wegen kaputter Knie aufhören musste, passt, muss sich noch zeigen. Dass die FC-Profis einst unter Steffen Baumgart gut funktionierten, darf aber Hoffnung machen. Denn Struber fordert RB-Fußball in Reinform - sonst wäre Rangnick einst in Kuchl wohl auch nicht so beeindruckt gewesen.

Pressing, Pressing, Pressing

Pressing der aggressivsten Kategorie wird gefordert sein - ganz ähnlich wie schon unter Baumgart. Struber fordert von seinen Profis proaktiv zu spielen, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Gleichzeitig ist der Sohn eines Landwirtes zugänglich, emotional und kann seine Schützlinge schnell und intensiv begeistern. Qualitäten, die gefragt sein werden, wenn die Kölner gleich wieder oben mitspielen wollen.

In Salzburg nahe der Heimat reift Struber zu einem Kind der RB-Schule - und zu einem gestandenen Trainer. Er coacht im Nachwuchs, als Assistent bei den Profis und beim Farmteam FC Liefering. Im Sommer 2019 übernimmt er den Europa-League-Teilnehmer Wolfsberger AC, düpiert in der Gruppenphase Borussia Mönchengladbach mit 0:4 und wechselt Ende November weiter nach England. Nicht etwa nach einer schwierigen Saison, sondern, während Wolfsberg auf Platz 2 liegt und Salzburg verfolgt.

Probleme in Salzburg

Die Eckdaten der Kölner Vorbereitung Freitag, 21. Juni: Leistungsdiagnostik

Montag, 24. Juni: Voraussichtlicher Trainingsauftakt am Geißbockheim

Freitag, 5. Juli: Testspiel bei den Sportfreunden Siegen (16 Uhr)

2. - 4. August: Erster Spieltag 2. Liga

Den FC Barnsley übernimmt Struber auf dem vorletzten Platz und schafft am letzten Spieltag den Klassenverbleib, was auf der Insel als kleines Wunder gilt. Dann zieht es ihn schon wieder weiter: Red Bull New York zahlt etwa zwei Millionen Euro und zieht eine Ausstiegsklausel, um Struber zu holen. 2021 und 2022 schafft es New York in die Play-offs, 2023 springt aus elf Partien nur noch ein Sieg heraus. Struber muss gehen und ist sofort wieder gefragt: Nach Matthias Jaissles Saudi-Arabien-Abgang kurz vor dem Saisonstart übernimmt Struber 2023 endlich die Salzburger Profis, so nah an der Heimat. Doch bei RB hat er mit vielen Problemen zu kämpfen und muss bereits wieder im April seinen Hut nehmen.

Nun also die Mission in Köln. Während der vergangenen Saison mühten sich die FC-Profis nach Kräften, die Klasse zu halten, standen sich aber oft mit individuellen Problemen selbst im Weg und erzeugten nie richtige Aufbruchstimmung.

In Salzburg scheitert Struber auch daran, dass ihm in der Kabine Autorität fehlt. Am Geißbockheim wird eine Aufgabe sein, die Mannschaft wieder enger an die Leine zu nehmen. Den FC-Bossen gefällt nicht, welche Freiheiten sich die Profis teilweise erlauben konnten. Es wird auch Strubers Aufgabe sein, diesbezüglich wieder ein strengeres Regiment zu führen. Aber vor allem, den 1. FC Köln zurück in die Spur in Richtung Bundesliga zu bringen.