"EQ hat einen großartigen Job gemacht": St. Brown heimst Lob ein

Der deutsche NFL-Profi Equanimeous St. Brown ist von seinem Trainer bei den Green Bay Packers für seine Leistungen in dieser Saison gelobt worden.

"EQ hat einen großartigen Job gemacht. Er hat die Rolle angenommen, nicht nur als physisch starker Passempfänger, der starke Szenen hat - in der vergangenen Woche hatte er offensichtlich ein paar explosive Situationen - aber auch als Mitglied der Special Teams", sagte Matt La Fleur der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor dem anstehenden Heimspiel der Packers gegen die Los Angeles Rams an diesem Sonntag (22.25 Uhr).

St. Brown, der einen deutschen und einen US-Pass hat, war zu Beginn der Saison zunächst aus dem Kader der Packers gestrichen worden. "Das war ein harter Tag", sagte "EQ" über die damalige Entscheidung der Teambosse. Die Mannschaft aus Wisconsin holte ihn allerdings relativ schnell wieder zurück, in neun der elf Saisonspiele kam der Wide Receiver inzwischen zum Einsatz. Zuletzt beim am Ende wilden wie spannenden 31:34 gegen die Minnesota Vikings hatte er gute Szenen und fing zwei Pässe von Quarterback Aaron Rodgers für insgesamt 43 Yards.

Der 2018 erst in der sechsten Runde und an 207. Stelle des NFL-Drafts von Green Bay gewählte St. Brown berichtete darüber hinaus, Star-Quarterback Rodgers habe sich nach der zwischenzeitlichen Trennung von den Packers persönlich bei ihm gemeldet und ihm für die Zukunft Mut zugesprochen: "Er hat mir gesagt, dass er mir den Rücken stärkt und will, dass ich beim Team bleibe."