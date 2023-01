Epischer Sieg: Murray ringt Berrettini nieder

Andy Murray hat bei den Australian Open ein episches Erstrunden-Match hingelegt und den Italiener Matteo Berrettini in fünf Sätzen bezwungen.

Berrettini ging in das Duell mit dem 35-jährigen Schotten als Favorit, immerhin war der 26-Jährige aus Rom in Melbourne an Position 13 gesetzt. Doch davon war in den ersten beiden Sätzen nicht viel zu sehen, denn Murray war mit 6:3 und 6:4 klar auf Siegkurs.

Erst im dritten Satz wachte der 1,96-Meter-Hüne auf und kämpfte sich mit einem 6:4 ins Match zurück. Durchgang Nummer 4 war dann ein echter Thriller, denn die Entscheidung fiel erst im Tie-Break, den Berrettini mit 9:7 für sich entscheiden konnte.

Das Momentum schien nun bei Berretini zu liegen, doch Routinier Murray fand zurück, so dass Satz fünf in Sachen Spannung nochmals einen oben draufsetzte. Wieder ging es in den Tie-Break, doch diesmal hatte der Schotte die besseren Nerven.

Für Murray war es der erste Sieg gegen einen Top-20-Spieler seit 2017. Der dreimalige Grand-Slam-Champion (Wimbledon 2013 und 2016, US Open 2012) und Olympiasieger von 2012 trifft in der 2. Runde nun auf den Sieger des Duells zwischen dem Italiener Fabio Fognini und dem Australier Thanasi Kokkinakis.